Mãe Bernadete, a representação que incomoda o sistema colonial

Maria Bernadete Pacífico foi assassinada na noite desta quinta-feira (17). Crédito: Divulgação/Conaq

O crime de flagrante crueldade contra uma mulher negra-senhora-avó representa mais do que o noticiado pela mídia e será investigado pelo sistema de justiça e segurança. Maria Bernadete era uma das principais lideranças quilombolas e uma líder religiosa do candomblé e, em uma trama sequenciada de extermínios da população negra e defensores de direitos humanos, cotidianamente enfrentava o sistema de opressão e violação de direitos, típico de uma sociedade e estado escravocrata.

A eliminação da população quilombola e indígena tem sido uma prática diária Brasil afora, considerando que a luta que travam ameaça o status quo do sistema que não admite que são sujeitos de direitos, e não objetos. Por não admitirem mais servirem e se submeterem à subalternidade, incomodam, portanto, precisam ser eliminados. Assim como acontecia nos séculos XVI, XVII e XVIII.

O assassinato de uma mulher que enfrentava o sistema, membro da Coordenação Nacional de Articulação das Comunidades Quilombolas – Conaq, ameaçada pelo fato estar denunciando a violência que a comunidade quilombola está sofrendo, nos lembra a herança de um tempo que ainda não acabou. É a prova de que a violência e a discriminação das pessoas de pele negra são o reflexo direto de um país que se construiu por meio da normalização do preconceito e da violência para com esse povo.

Ademais, a acumulação de terras nas mãos de poucos é ameaçada pelo tensionamento das populações, principalmente a quilombola e indígena, que lutam pela sua permanência em territórios que originariamente lhes pertence. E isso incomoda.

De acordo com a Conaq, cerca de 30 lideranças quilombolas foram assassinadas em dez anos, dentro dos quilombos que lideravam, e por arma de fogo. Pelo monitoramento feito pela Conaq, o Estado da Bahia está em primeiro lugar, vindo na sequência Maranhão e Pará.

O caso de Mãe Bernadete se junta a essa estatística de sangue e dor que impinge a população negra desse país, que continua com o pensamento colonial casa-grande-senzala, não suportando a realidade de que todos são iguais em direitos e, ainda, que existe uma dívida imensa a ser quitada.