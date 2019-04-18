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Expedição Everest

Trio capixaba alcança o cume do Monte Lobuche e vibra com a conquista

Giuliano Martins Santos e Cesar Saade encerraram a jornada. Já Juarez segue rumo ao Everest

Publicado em 18 de Abril de 2019 às 14:09

Públicado em 

18 abr 2019 às 14:09

Colunista

Expedição Everest Crédito: Acervo pessoal
Os últimos dias no Himalaia foram intensos para os capixabas Juarez Gustavo Soares, Giuliano Martins Santos e Cesar Saade. Eles ficaram cinco dias no Monte Lobuche, fazendo toda a preparação de aclimatação para a tentativa de ataque ao cume, que, segundo eles, foi muito bem sucedida.
> Tudo certo para capixabas começarem a aventura rumo ao Everest
Em um dia propício, e bem bonito, os três amigos encararam a montanha e descobriram que ela era mais dura do que lhes parecia ser. Mas os três conseguiram chegar ao cume e ficaram felizes com a conquista de estar lá no alto.
Então os aventureiros desceram, tiveram um dia de descanso, no campo base do Everest, onde permaneceram. O acampamento base do Everest é uma grande festa. Lá há várias empresas e cada uma delas com seus espaços, suas barracas. Os capixabas ficaram localizados em frente a cascata de gelo de Khumbu, que é por onde se iniciará a subida  para o Everest. A vista das montanhas é muito bonita. Dá para ver o Everest, em parte. 
Os próximos dias serão de treinamento. Em mais três ou quatro dias, Juarez Gustavo Soares deve iniciar o segundo ciclo de aclimatação. Giuliano Martins Santos e Cesar Saade, no entanto, encerraram a participação deles no Himalaia, já prevista para acontecer neste ponto.  Juarez agora é o único representante capixaba por lá. 
Veja a galeria de fotos:

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