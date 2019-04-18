Trio capixaba alcança o cume do Monte Lobuche e vibra com a conquista

Expedição Everest Crédito: Acervo pessoal

Os últimos dias no Himalaia foram intensos para os capixabas Juarez Gustavo Soares, Giuliano Martins Santos e Cesar Saade . Eles ficaram cinco dias no Monte Lobuche, fazendo toda a preparação de aclimatação para a tentativa de ataque ao cume, que, segundo eles, foi muito bem sucedida.

Em um dia propício, e bem bonito, os três amigos encararam a montanha e descobriram que ela era mais dura do que lhes parecia ser. Mas os três conseguiram chegar ao cume e ficaram felizes com a conquista de estar lá no alto.

Então os aventureiros desceram, tiveram um dia de descanso, no campo base do Everest, onde permaneceram. O acampamento base do Everest é uma grande festa. Lá há várias empresas e cada uma delas com seus espaços, suas barracas. Os capixabas ficaram localizados em frente a cascata de gelo de Khumbu, que é por onde se iniciará a subida para o Everest. A vista das montanhas é muito bonita. Dá para ver o Everest, em parte.

Os próximos dias serão de treinamento. Em mais três ou quatro dias, Juarez Gustavo Soares deve iniciar o segundo ciclo de aclimatação. Giuliano Martins Santos e Cesar Saade, no entanto, encerraram a participação deles no Himalaia, já prevista para acontecer neste ponto. Juarez agora é o único representante capixaba por lá.