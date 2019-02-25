Segura o coração que a apuração vem aí!

Eu não queria ter que começar essa coluna dizendo que o Carnaval chegou ao fim. Até porque não chegou, ainda temos uma semana repleta de blocos de rua e diversas outras comemorações. Porém, infelizmente, para nós, povo do samba, a melhor parte dessa época findou neste sábado. Com uma beleza estética que em geral surpreendeu em relação aos anos passados, as escolas de samba da Grande Vitória fizeram seus desfiles no Sambão do Povo até a manhã deste domingo. A Unidos de Jucutuquara, última escola a entrar na avenida, chegou a começar o desfile já com o sol raiando.

Mas vamos falar do que interessa! Você, caro leitor, está doido para saber qual vai ser a campeã do Carnaval de Vitória. E eu, também! A apuração acontece nesta quarta-feira (27) a partir das 16h30. A leitura das notas começa com as avaliações sobre as escolas do grupo de acesso B, depois o Grupo de acesso A e encerrando com o Grupo Especial. A apuração vai ser realizada no varandão do Sambão do Povo e a arquibancada vai ficar aberta para as torcidas. Sorte a todas as escolas!

FAVORITAS

A coluna consultou sambistas que acompanharam os desfiles de todas as escolas para apontar as favoritas ao título. A MUG, atual campeã, é a primeira delas. Com um desfile coeso e de harmonia impecável, o Leão da Glória pode abocanhar o bicampeonato neste ano. A Unidos da Piedade também é apontada como uma possibilidade de título. A escola amarga um jejum de 32 anos - o último deles foi em 1986, único ano em que os desfiles aconteceram na Reta da Penha. Dessa vez a escola dos morros da Fonte Grande e Piedade surpreendeu tanto por suas alegorias e fantasias de muito bom gosto quanto pela coesão de sua harmonia.

NO ENTANTO...

Mesmo entre as favoritas, a Piedade deve ser penalizada por estourar o tempo previsto no regulamento, que aponta que qualquer minuto ou fração de tempo após os 62 minutos de desfile completos deve ser considerada. O desfile da escola durou 63 minutos e 3 segundos.

COINCIDÊNCIA EXISTE?

Com um desfile que arrancou lágrimas e sorrisos de felicidade, a Novo Império homenageou as mulheres e a (nossa) luta por igualdade de gênero e por direitos. Coincidência ou não, a escola desfilou no amanhecer do dia em que se comemora justamente a conquista do voto feminino no Brasil. Foi em 24 de fevereiro de 1932 que o direito da mulher ao voto foi assegurado. E a Novo Império trouxe uma ala em reverência a Bertha Lutz, uma das principais cabeças do movimento pelo sufrágio universal. Será esse um sinal de vitória? A comunidade de Caratoíra está confiante!

AUTOESTIMA

A Unidos de Jucutuquara está devolvendo a autoestima dos corujas! Com um desfile correto, uma bela comissão de frente do coreógrafo Mauro Marques e um samba que ecoava em seu refrão (Se é loucura sonhar, sou sonhador / Se é loucura amar, eu sou amor), o que se viu ao fechar dos portões foi a comemoração daqueles que dão o sangue e a vida pela escola - e que há muito não comemoravam como ontem. Como diz meu amigo (e coruja apaixonado) Victor Faria, “Obrigada Deus por eu gostar de Carnaval”.

TRENDING TOPICS

A hashtag #GazetaNaFolia, usada pelos internautas durante a transmissão do Carnaval de Vitória pela TV Gazeta e pelo G1 ES, chegou a ser o segundo assunto mais comentado no Twitter no Brasil. Na manhã de ontem, o nome das duas últimas escolas a desfilar, a Novo Império e a Jucutuquara, também constavam na lista dos Trending Topics, os termos mais comentados na rede.

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