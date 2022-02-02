"Pam & Tommy", do Star+, é ótima história da fita de sexo que mudou o mundo

"Pam & Tommy", série do Star+ que conta a história da fita de sexo do casal Pamela Anderson e Tommy Lee Crédito: Erin Simkin

Nos anos 1990, Pamela Anderson era o maior sex symbol da cultura pop mundial. A atriz canadense era uma das estrelas de “Baywatch” (“S.O.S. Malibu” por aqui) e semanalmente deixava marmanjos do mundo todo babando enquanto corria pela praia, muitas vezes em sequência exibidas em câmera lenta. A carreira de Pamela foi o epítome da objetificação feminina em uma época em que não se discutia isso - a atriz quase não tinha falas na série, mas era o principal chamariz dela.

Sua vida mudou quando ela conheceu Tommy Lee, baterista do Mötley Crue, banda de hard rock farofa conhecida pelos cabelos pomposos, pelas roupas justas e, principalmente, pelo abuso de drogas. Em 1995, Pamela e Tommy se conheceram e se casaram quatro dias depois. Não demorou e uma fita com vídeos íntimos bem explícitos do casal “vazou” e se tornou um dos assuntos mais comentados da década de 1990. A vida de Lee e Anderson nunca mais foi a mesma depois da fita.

É bom lembrar que, na época, a internet comercial ainda engatinhava e o conceito de um vídeo de sexo vazar amplamente era inimaginável. Justamente por isso é tão interessante ver como as coisas aconteceram em “Pam & Tommy”, minissérie lançada nesta quarta (2) pelo Star+ baseada no artigo “Pam and Tommy: The Untold Story of the World’s Most Infamous Sex Tape”, de Amanda Chicago Lewis, publicado em 2014 na “Rolling Stone”.

A série traz Lily James e Sebastian Stan como o casal central, mas a narrativa passa longe de ser centrada apenas neles. O primeiro episódio, por exemplo, nos apresenta Rand Gauthier (Seth Rogen), o sujeito tido como responsável por roubar e disponibilizar a fita. Rand é o marceneiro responsável por uma grande obra na mansão Lee-Anderson - o roqueiro insiste em dizer que “dinheiro não é o problema”, mas os trabalhadores não viram um centavo do pagamento.

"Pam & Tommy", série do Star+ que conta a história da fita de sexo do casal Pamela Anderson e Tommy Lee Crédito: Erica Parise

Ao cobrar o patrão, Rand é demitido e não consegue nem levar sua caixa de ferramentas embora. Ele então arma um plano para roubar algo da casa como “compensação” financeira pelo trabalho não pago. Ele encontra uma fita entre o material roubado e, quando assiste ao conteúdo dela, percebe ter em mãos algo que pode deixá-lo rico, a possibilidade de viver sua própria versão do sonho americano.



“Pam & Tommy” é tão ágil quanto o início do relacionamento do casal. A série se preocupa bastante no desenvolvimento dos personagens-título, até como um afago a uma audiência que talvez não faça ideia de quem eles tenham sido e o que eles representavam à época. Por mais que não pareça um passado distante para muitos, 26 anos se passaram entre a época da série e os dias de hoje, anos que trouxeram muitas mudanças sociais com a popularização da internet e o subsequente aumento de acesso à informação.



"Pam & Tommy", série do Star+ que conta a história da fita de sexo do casal Pamela Anderson e Tommy Lee Crédito: Erin Simkin

Tommy Lee é construído como um sujeito intenso, um músico impulsivo e conduzido pelos excessos que a vida do rock ofereceu a ele - na metade dos anos 90, é bom lembrar, o hard rock havia se tornado um espelho da ridícula estética da década anterior diante do surgimento do Nirvana e da explosão grunge/punk.

Sebastian Stan está ótimo como Tommy Lee e sua química em tela com Lily James impressiona. O texto surpreende com a construção de Pamela Anderson e talvez seja a primeira vez que a cultura pop não trata a atriz como um objeto sexual. Pamela é mostrada como uma jovem doce, uma “menina cristã de uma pequena cidade do Canadá” cheia de sonhos e acostumada com filmes românticos em que tudo dá certo ao fim. Anderson já era famosa, mas viver a vida de rock star de Lee a colocou em outro patamar de celebridade.

"Pam & Tommy", série do Star+ que conta a história da fita de sexo do casal Pamela Anderson e Tommy Lee Crédito: Erin Simkin

Com episódios dirigidos por Craig Gillespie ("Eu, Tonya"), “Pam & Tommy” se esforça para não transformar nenhum de seus personagens em caricaturas. A série, claro, tem exageros, principalmente com Tommy, mas o baterista, à época, era a própria caricatura do roqueiro hedonista. O texto tenta entrar na cabeça do protagonista e nos fazer entender como ele pensa, recurso que funciona em alguns momentos, principalmente quando Lee é impulsivo no pedido de casamento, mas é duvidoso em outras sequências, como quando o músico conversa com seu pênis (e o pênis responde). Mesmo falhando como recurso cômico, a cena não é uma criação do roteoirista Robert Seigel, pois foi adaptada da autobiografia do músico, o que ajuda a entender o egocentrismo fálico de Tommy Lee.

O humor de “Pam & Tommy” se dá nas consequências dos atos dos protagonistas, como na cena em que o casal finalmente conversa pela primeira vez sem drogas, sexo ou alguma música alta em uma festa. Algumas piadas e referências talvez não sejam bem recebidas por um público mais novo, mas acionarão o botão “nostalgia” na cabeça de quem foi adolescente nos anos 1990 - e nostalgia vende.

"Pam & Tommy", série do Star+ que conta a história da fita de sexo do casal Pamela Anderson e Tommy Lee Crédito: Erin Simkin

O roteiro é muito eficaz também na construção de época, com a internet ainda sendo um mistério para a grande maioria das pessoas e com um mundo aparentemente mais ingênuo. Foi a fita de Tommy Lee e Pamela Anderson o marco inicial de conteúdos vazados de celebridades na internet, uma fita reservada apenas ao casal, guardada dentro de um cofre e produzida apenas para o consumo deles, e essa importância fica clara na série. É interessante ver como o material foi recusado por diversas produtoras que entendiam ser essencial uma autorização para veicular aquele conteúdo, anuência que parece esquecida hoje em dia.

Apesar de alguns problemas de ritmo, com flashbacks inicialmente desnecessários, “Pam & Tommy” vai bem no gabarito nos episódios iniciais, apresentando personagens sem pressa e contextualizando seu conflito antes de introduzi-lo de fato. Lily James e Sebastian Stan são impecáveis em tela, assim como Seth Rogen e a sempre bem-vinda persona de Nick Offerman, mas a série do Star+ não é uma mera biografia, é um recorte de um dos momentos mais marcantes dos anos 1990 e uma apresentação de tudo o que ele gerou.