Final de semana? Dicas de bons filmes e séries para você conferir

Homecoming

O diretor e roteirista Timo Tjahjanto entrega um daqueles filmes que é pura adrenalina. Numa pegada meio similar à de "Operação Invasão" (2012), o filme é ação desenfreada pra deixar John Wick no chinelo. O roteiro, vamos combinar, não é nada demais: um capanga de elite da máfia chinesa tem uma crise de consciência e não executa uma menina, fato que o torna perseguido por seus ex-colegas. Para sobreviver ele precisa se reunir com amigos que tinha deixado no passado. Muita pancadaria e cinema asiático de primeira. Disponível na Netflix.

Já que comecei com cinema asiático, segue outra opção. "A Vilã", do diretor Jung Byung-Gil, faz lembrar o clássico "Nikita" (1990), de Luc Besson. O filme tem início com um plano sequência incrível. Nele, a pequena assassina acumula corpos de bandidos ao longo do caminho. A trama coloca a protagonista numa escola de assassinas, mas ela logo vai usar seus talentos para se vingar. A trama se aprofunda num mix de espionagem e conspiração, mas o que vale mesmo são as sequências de ação, todas magistralmente coreografadas, encenadas e registradas. Uma continuação já está confirmada. Disponível no Prime Video.

O filme de Sean Baker foi um dos grandes injustiçados do Oscar 2018 - somente Willem Dafoe foi indicado a Melhor Ator Coadjuvante. "Projeto Flórida" é um olhar aos esquecidos; o filme mostra famílias que vivem em motéis baratos à sombra do parque da Disney, em Orlando. São histórias duras, sofridas, mas contadas com leveza. No "castelo mágico" em que vivem uma criança de 7 anos e sua mãe, acompanhamos as brincadeiras da pequena e a jornada da mãe para manter o pouco que têm. Uma aula de encantamento e realidade. Disponível no Prime Video.

Exemplar do ótimo cinema argentino, "O Cidadão Ilustre", de Gastón Duprat e Mariano Cohn, é uma comédia dramática que acompanha um escritor vencedor do Nobel de Literatura que aceita o convite para ser homenageado em sua pequena cidade natal na Argentina. O problema é que essa visita pode não sair como ele espera... Não foi à toa que as pessoas de sua cidade serviram de inspiração para seus livros. Imperdível. Disponível na Netflix.

O filme de Rupert Wyatt ("Planeta dos Macacos: A Origem") não chegou nem perto dos cinemas por aqui, mas talvez mereça atenção. O drama de ficção científica se passa quase uma década depois da Terra ser invadida por forças alienígenas. Ao contrário do que a sinopse deixa transparecer, não se trata de um filme de ação, mas sim de um drama que explora tanto a vida da resistência quanto a dos humanos que colaboram com o novo regime. Disponível no Prime Video.

Para os fãs de séries não ficarem tristes, segue uma ótima dica: "Peaky Blinders". A série não é bem uma novidade, visto que sua quinta temporada acaba de ser disponibilizada na Netflix, mas ainda é desconhecida de muitos. Cillian Murphy vive Thomas Shelby, um jovem mafioso na cidade portuária de Birmingham, na Inglaterra. As temporadas acompanham a ascensão de sua violenta família, de párias à burguesia. Excelente ambientação e texto impecável. Se ainda não assistiu, assista.