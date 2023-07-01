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Dicas da Semana

Filme de guerra, ação, comédia e fantasia em dicas de Netflix, Amazon e HBO

Nas dicas desta semana, destaque para um filme inédito nos cinemas brasileiros, para a volta de uma ótima série que quase ninguém vê um para um lançamento bem estranho...

Publicado em 30 de Junho de 2023 às 21:56

Públicado em 

30 jun 2023 às 21:56
Rafael Braz

Colunista

Rafael Braz

JFilme
JFilme "O Pacto", de Guy RItchie Crédito: Divulgação
"O Pacto", de Guy Ritchie ("Snatch", "Sherlock Holmes") nem chegou aos cinemas brasileiros, mas felizmente estreou na Amazon Prime Video. O filme estrelado por Jake Gyllenhaal é um dos melhores e mais diferentes na filmografia do ex-marido da Madonna. Imperdível. Nas dicas desta semana ainda tem uma série de fantasia incrível dirigida pelo ousado Boots Riley ("Desculpe Incomodar") e a melhor série de artes marciais que você não está vendo, além de outroas duas dicas. Vem comigo que eu te conto no caminho. Divirta-se.
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Rafael Braz

Crítico de séries e cinema, Rafael Braz é jornalista de A Gazeta desde 2008. Além disso, é colunista de cultura, comentarista da Rádio CBN Vitória e comanda semanalmente o quadro Em Cartaz

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