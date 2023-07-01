Filme de guerra, ação, comédia e fantasia em dicas de Netflix, Amazon e HBO

"O Pacto", de Guy Ritchie ("Snatch", "Sherlock Holmes") nem chegou aos cinemas brasileiros, mas felizmente estreou na Amazon Prime Video. O filme estrelado por Jake Gyllenhaal é um dos melhores e mais diferentes na filmografia do ex-marido da Madonna. Imperdível. Nas dicas desta semana ainda tem uma série de fantasia incrível dirigida pelo ousado Boots Riley ("Desculpe Incomodar") e a melhor série de artes marciais que você não está vendo, além de outroas duas dicas. Vem comigo que eu te conto no caminho. Divirta-se.

