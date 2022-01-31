Filme de capixaba é premiado em Festival de Cinema de Tiradentes

Johnny Massaro no filme "Os Primeiros Soldados", de Rodrigo de Oliveira Crédito: Felipe Amarelo

No último fim de semana foi anunciado que o diretor capixaba Rodrigo de Oliveira foi reconhecido com o Prêmio Carlos Reichenbach no 25º Festival de Tiradentes pelo longa-metragem “Os Primeiros Soldados”. Protagonizado por Johnny Massaro, Renata Carvalho e Vitor Camilo, a obra, realizada pela Pique-Bandeira Filmes, se passa em Vitória, no ano de 1983, quando a primeira onda da epidemia de AIDS arrebata dois rapazes gays e uma mulher transexual, que se unem na tentativa de sobreviver ao temido e desconhecido vírus. Ainda no elenco, Clara Choveaux, Alex Bonini e Higor Campagnaro.

"Tiradentes é o lugar mais especial do cinema brasileiro para mim. É onde minha carreira começou. Retornar à Mostra com esse filme e receber um prêmio é muito forte simbolicamente. É incrível que ele seja chamado Prêmio Carlos Reichenbach, porque o Carlão é um dos nortes da minha vida, não só como cineasta, mas como homem no mundo. E, mais ainda, que o prêmio tenha sido atribuído por um júri jovem (é o segundo que recebemos nessa breve e feliz carreira do filme). Isso significa que o nosso propósito original, de resgatar a história dos primeiros heróis da luta contra os estigmas do HIV/AIDS e trazer essas questões para o presente, encontra eco numa geração que continuará essa luta iniciada há quase 40 anos”, comenta Rodrigo. “Estávamos todos ansiosos para estar presencialmente no festival, mas a mudança necessária para as exibições on-line acabou trazendo um público amplo e muito engajado ao filme. 'Os Primeiros Soldados' é um filme sobre comunidade, e eu sinto que, mesmo virtualmente, ele foi assistido em comunidade."

Rodrigo de Oliveira (de boné), diretor do filme "Os Primeiros Soldados" Crédito: Felipe Amarelo