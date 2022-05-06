Di Ferrero: "Não me sinto mais maduro, me sinto mais seguro"

O Badauí eu sempre quis fazer. Eu já tinha cantado com ele várias vezes, inclusive eu invado o palco deles sempre, mas a gente nunca tinha feito um som novo aí tem essa música que tem o aval dele, "Um brinde". A Clarissa, em "Descansa", eu tava procurando uma voz feminina, não necessariamente uma voz de mulher, mas uma voz que contrastasse com a minha pra essa conversa que é a música. Eu ouvi a voz dela, um sotaque carioca e tem uma coisa meio introspectiva, meio sexy. O Júnior Lima é meu irmão, multi-instrumentista, toca muito, tem uma cabeça de produtor, saca muito de música. Ele pensa diferente. Quando eu mostrei a música pra ele, sem batera, ele pensou: o que o som precisa? Ele não é aquele batera que vai fazer um monte de coisa (faz sons de viradas de bateria), ele vai pegar a música inteira e dizer do que a música precisa. O Vitor Kley também é um irmãozão meu. Eu fui morar em Floripa e ele é de Itajaí, ele foi lá em casa, chamei ele pra cantar outra música, "Sorte", mas ele escolheu a que ele queria. Tem também os caras do Los Brasileiros, que são dois dos caras do Cine, então foram pessoas que participaram da minha vida de uma certa forma e estão celebradas neste momento.