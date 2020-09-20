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Diário de Chloé

Artista retrata em ilustrações como era sua casa antes e depois da chegada de seus pets

A gatinha Chloé conta, em seu diário, que acabou descobrindo o artista  taiwanês, John, nas redes sociais e que se identificou com o trabalho dele

Publicado em 20 de Setembro de 2020 às 09:00

Públicado em 

20 set 2020 às 09:00

Colunista

Ilustrações do artista taiwanês John, sobre o antes e depois da casa com pet
As ilustrações do artista taiwanês John mostram várias situações do cotidiano Crédito: divulgação
Meu querido diário... Só quem tem um animal de estimação em casa consegue entender todas as mudanças que ocorrem com a chegada desse novo membro da família. E são muitas! Aqui em casa, por exemplo, quando uma das minhas “mães” vai dormir, na hora de ir para a cama, eu ou a Frida sempre estamos esparramadas, num sono profundo, sabe onde? Exatamente, em cima do travesseiro. E você acha que elas têm coragem de nos acordar? Que nada, o jeito é se arrumar, deitando do outro lado (risos). Nós fazemos questão de ocupar todos os espaços do nosso apartamento de 54 metros quadrados (risos).
Ilustrações do artista taiwanês John, sobre o antes e depois da casa com pet
No home office Crédito: divulgação
E olha que maneiro, tem gente que até consegue traduzir essas cenas em belas ilustrações. Foi navegando pelo site Mega Curioso que fiquei sabendo do artista taiwanês, John (que no Facebook está como mai2john). Gostei tanto do que vi, que já estou seguindo seu perfil. Em suas postagens ele mostra as mudanças que ocorrem na rotina com a chegada de um pet em casa, o antes e o depois. Momentos que enternecem qualquer coração!
Ilustrações do artista taiwanês John, sobre o antes e depois da casa com pet
No quarto Crédito: divulgação
Como ele mesmo já disse: “a única mudança difícil, é ter que dizer adeus quando chega a hora do pet partir”. Nossa! Minhas “mães” todos os dias falam sobre isso, é porque Frida já está muito velhinha, com 16 anos. Elas vão sofrer muito se alguma coisa acontecer com a bolinha de pelos brancos que anda por todos os cantos aqui em casa.
Ilustrações do artista taiwanês John, sobre o antes e depois da casa com pet
No celular Crédito: divulgação
Segundo o site, o golden retriever que aparece nas ilustrações, já partiu, mas John tem ainda um cachorro e seis gatos, todos adotados das ruas. Como nós duas aqui em casa, que também fomos resgatadas. Assim como John, minhas mães não veem a hora de chegar em casa após o trabalho, e sabe por quê? Simples, porque eu e Frida estamos sempre na porta esperando. E a primeira coisa que elas fazem é nos pegar no colo e nos cobrir de beijos. É tão gostoso, tanto para nós, quanto para elas.
Ilustrações do artista taiwanês John, sobre o antes e depois da casa com pet
Na hora de dormir Crédito: divulgação
Bem, divirtam-se com essas ilustrações. Que elas possam tocar seu coração também. Quem sabe, assim você não se anime e também leve para sua casa um cachorrinho ou gatinho resgatado das ruas e que precisa muito de um lar. Lambeijos!

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