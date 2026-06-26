PGE Sul celebra 25 anos reconhecendo marcas que ajudaram a construir o desenvolvimento regional

Há 25 anos, o Prêmio Gazeta Empresarial acompanha de perto a evolução dos negócios no Sul do Espírito Santo. Ao longo desse período, empresas surgiram, mercados se transformaram e novos setores ganharam força. Em comum, todas essas mudanças passaram pelas pesquisas do Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) de Cachoeiro de Itapemirim, que chega a sua 25ª edição consolidado como uma das principais iniciativas de valorização do empreendedorismo regional cachoeirense.
Lançada nesta semana em Cachoeiro de Itapemirim, a 25ª edição do prêmio contará com pesquisa em 82 segmentos econômicos e cerimônia marcada para o dia 4 de setembro. Além de revelar as marcas mais lembradas pelos consumidores, o PGE se tornou um registro da própria história econômica da região.
Para o gerente comercial da Regional Sul da Rede Gazeta, Rodolpho Laeber Souza, uma das principais forças do prêmio está justamente na capacidade de aproximar empresas e consumidores, transformando reconhecimento em conexão e reputação.
O PGE cria uma conexão entre as marcas e a comunidade porque sua essência está na memória das pessoas. A pesquisa revela quais marcas ocupam um espaço na mente e no coração dos consumidores.
Rodolpho Laeber Souza, gerente comercial da Regional Sul da Rede Gazeta
Ao longo dessas duas décadas e meia, o prêmio acompanhou a profissionalização das empresas, o fortalecimento de marcas regionais e a chegada de novos modelos de negócio. Segundo Rodolpho, no decorrer de 25 anos, a premiação se consolidou como um instrumento de valorização das empresas que conseguem construir relações duradouras com seus públicos, fortalecendo não apenas suas marcas, mas também sua presença no desenvolvimento regional.
O reconhecimento nasce da voz do mercado. Quando uma marca é lembrada e escolhida pelos consumidores, ela recebe uma validação valiosa da sua reputação. A premiação fortalece e reforça a confiança que a empresa conquistou ao longo da sua trajetória.
Rodolpho Laeber Souza, gerente comercial da Regional Sul da Rede Gazeta
Ao olhar para os 25 anos do PGE, a diretora das Regionais da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, destaca que a longevidade da premiação acompanha a própria evolução econômica do Sul capixaba e o fortalecimento do ambiente empresarial da região.
Chegar aos 25 anos do PGE em Cachoeiro é uma prova concreta de que o prêmio cumpre sua função: ser um espelho fiel do que o consumidor capixaba valoriza. Para a Rede Gazeta, essa marca não é apenas uma celebração é um compromisso renovado com o desenvolvimento econômico do Sul do estado. Vinte e cinco anos de história significam 25 anos construindo junto com o empresariado local.
Maria Helena Vargas, diretora das Regionais da Rede Gazeta
Ao longo desse período, o prêmio acompanhou transformações profundas no perfil dos empreendedores, no comportamento dos consumidores e nos setores que movimentam a economia regional, tornando-se também um retrato das mudanças vividas pelo Sul do Espírito Santo.
O PGE foi, em muitos aspectos, um termômetro da economia regional. Acompanhamos setores que mal existiam, há 25 anos, ganharem peso e representatividade e vimos empresas que estrearam tímidas na pesquisa tornarem-se líderes consolidadas. Cada edição registrou não só quem estava no topo, mas como o próprio topo foi se transformando.
Maria Helena Vargas, diretora das Regionais da Rede Gazeta
A edição comemorativa deste ano será marcada pelo conceito "Moldando Marcas que Permanecem" e culminará na cerimônia de premiação, em 4 de setembro, que reunirá empresários, lideranças e representantes dos principais setores econômicos do Sul do Estado, além de contar com show da dupla sertaneja Munhoz & Mariano.
A lista completa das empresas mais lembradas no PGE pode ser conferida abaixo.