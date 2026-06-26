PGE Sul celebra 25 anos reconhecendo marcas que ajudaram a construir o desenvolvimento regional

Há 25 anos, o Prêmio Gazeta Empresarial acompanha de perto a evolução dos negócios no Sul do Espírito Santo. Ao longo desse período, empresas surgiram, mercados se transformaram e novos setores ganharam força. Em comum, todas essas mudanças passaram pelas pesquisas do Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) de Cachoeiro de Itapemirim, que chega a sua 25ª edição consolidado como uma das principais iniciativas de valorização do empreendedorismo regional cachoeirense.





Lançada nesta semana em Cachoeiro de Itapemirim, a 25ª edição do prêmio contará com pesquisa em 82 segmentos econômicos e cerimônia marcada para o dia 4 de setembro. Além de revelar as marcas mais lembradas pelos consumidores, o PGE se tornou um registro da própria história econômica da região.