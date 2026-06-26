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Reconhecimento

PGE Sul celebra 25 anos reconhecendo marcas que ajudaram a construir o desenvolvimento regional

Prêmio Gazeta Empresarial de Cachoeiro de Itapemirim chega à edição histórica reforçando seu papel na valorização das empresas mais lembradas pelos consumidores e na transformação econômica do Sul capixaba

Publicado em 26 de Junho de 2026 às 18:05

Públicado em 

26 jun 2026 às 18:05
Mariana Perini

Colunista

Mariana Perini

Há 25 anos, o Prêmio Gazeta Empresarial acompanha de perto a evolução dos negócios no Sul do Espírito Santo. Ao longo desse período, empresas surgiram, mercados se transformaram e novos setores ganharam força. Em comum, todas essas mudanças passaram pelas pesquisas do Prêmio Gazeta Empresarial (PGE) de Cachoeiro de Itapemirim, que chega a sua 25ª edição consolidado como uma das principais iniciativas de valorização do empreendedorismo regional cachoeirense.


Lançada nesta semana em Cachoeiro de Itapemirim, a 25ª edição do prêmio contará com pesquisa em 82 segmentos econômicos e cerimônia marcada para o dia 4 de setembro. Além de revelar as marcas mais lembradas pelos consumidores, o PGE se tornou um registro da própria história econômica da região.


Para o gerente comercial da Regional Sul da Rede Gazeta, Rodolpho Laeber Souza, uma das principais forças do prêmio está justamente na capacidade de aproximar empresas e consumidores, transformando reconhecimento em conexão e reputação.


O PGE cria uma conexão entre as marcas e a comunidade porque sua essência está na memória das pessoas. A pesquisa revela quais marcas ocupam um espaço na mente e no coração dos consumidores.

Rodolpho Laeber Souza, gerente comercial da Regional Sul da Rede Gazeta

Rodolfo
Rodolpho Laeber Souza, gerente comercial da Regional Sul da Rede Gazeta Divulgação

Ao longo dessas duas décadas e meia, o prêmio acompanhou a profissionalização das empresas, o fortalecimento de marcas regionais e a chegada de novos modelos de negócio. Segundo Rodolpho, no decorrer de 25 anos, a premiação se consolidou como um instrumento de valorização das empresas que conseguem construir relações duradouras com seus públicos, fortalecendo não apenas suas marcas, mas também sua presença no desenvolvimento regional.

O reconhecimento nasce da voz do mercado. Quando uma marca é lembrada e escolhida pelos consumidores, ela recebe uma validação valiosa da sua reputação. A premiação fortalece e reforça a confiança que a empresa conquistou ao longo da sua trajetória.

Rodolpho Laeber Souza, gerente comercial da Regional Sul da Rede Gazeta

Ao olhar para os 25 anos do PGE, a diretora das Regionais da Rede Gazeta, Maria Helena Vargas, destaca que a longevidade da premiação acompanha a própria evolução econômica do Sul capixaba e o fortalecimento do ambiente empresarial da região.

Chegar aos 25 anos do PGE em Cachoeiro é uma prova concreta de que o prêmio cumpre sua função: ser um espelho fiel do que o consumidor capixaba valoriza. Para a Rede Gazeta, essa marca não é apenas uma celebração é um compromisso renovado com o desenvolvimento econômico do Sul do estado. Vinte e cinco anos de história significam 25 anos construindo junto com o empresariado local.

Maria Helena Vargas, diretora das Regionais da Rede Gazeta

Maria Helena Vargas, diretora das Regionais da Rede Gazeta
Maria Helena Vargas, diretora das Regionais da Rede Gazeta Divulgação

Ao longo desse período, o prêmio acompanhou transformações profundas no perfil dos empreendedores, no comportamento dos consumidores e nos setores que movimentam a economia regional, tornando-se também um retrato das mudanças vividas pelo Sul do Espírito Santo.

O PGE foi, em muitos aspectos, um termômetro da economia regional. Acompanhamos setores que mal existiam, há 25 anos, ganharem peso e representatividade e vimos empresas que estrearam tímidas na pesquisa tornarem-se líderes consolidadas. Cada edição registrou não só quem estava no topo, mas como o próprio topo foi se transformando.

Maria Helena Vargas, diretora das Regionais da Rede Gazeta

A edição comemorativa deste ano será marcada pelo conceito "Moldando Marcas que Permanecem" e culminará na cerimônia de premiação, em 4 de setembro, que reunirá empresários, lideranças e representantes dos principais setores econômicos do Sul do Estado, além de contar com show da dupla sertaneja Munhoz & Mariano.

A lista completa das empresas mais lembradas no PGE pode ser conferida abaixo.

PGE 2026-SUL CS.pdf

Mariana Perini

Formada pela PUC Campinas, é jornalista de A Gazeta desde 1997, com passagens como repórter pela editoria de Cidades, como editora-adjunta de Brasil & Mundo e como editora do suplemento dominical Leve a Vida. Antes, atuou no Correio Popular de Campinas (SP) e em A Tribuna, em Vitória. Também tem experiência na cobertura de Copas do Mundo, na editoria de Esportes, e de eleições, em Política.

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