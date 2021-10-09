MP Publicidade é escolhida Agência do Ano no 34° Festival Colibri

Equipe da MP Publicidade, vencedora na categoria Agência do Ano Crédito: divulgação

Realizado na última quinta-feira (07), na Enseada do Suá, em Vitória, o 34º Festival Colibri consagrou a MP Publicidade como Agência do Ano; a Target, como Agência Regional do Ano; e o Grupo Extrabom, como Anunciante do Ano; além de vencedores em outras 30 categorias.

Com o tema “É pra todo mundo”, em 2021 a maior premiação do mercado de comunicação capixaba trouxe novidades, com troféus dedicados a profissionais que trabalham nas agências (nas áreas de Mídia, Atendimento, Criação e Digital), em veículos de comunicação e nas empresas anunciantes.

Equipe do Grupo Extrabom, vencedor da categoria Anunciante no 34º Festival Colibri Crédito: divulgação

Este ano, a organização ficou por conta da Feelin´ Marketing e Eventos, que levou ouro na categoria de Live Marketing, e a curadoria de conteúdo ficou sob a responsabilidade do publicitário Guilherme Barbosa.

Confira todos os premiados

Arquivos & Anexos Vencedores Festival Colibri 2021.pdf Veja lista completa de quem brilhou na edição deste ano Tamanho do arquivo: 60kb Baixar

Méqui lança campanha gamer

McDonald 's está investindo no universo gamer e, neste mês, lançou campanha em redes sociais, criada em parceria com a agência Galeria. O filme transforma a experiência de comer no Méqui em diferentes estilos de jogos e relaciona as diferentes maneiras de os jogadores conseguirem força extra ou bônus no virtual e no mundo real. Com a assinatura “Méqui, seu Player 2", a marca reforça sua relação de proximidade e parceria com os consumidores. Buscando sempre novas maneiras de gerar conversas genuínas com seus fãs, oestá investindo no universo gamer e, neste mês, lançou campanha em redes sociais, criada em parceria com a agência Galeria. O filme transforma a experiência de comer no Méqui em diferentes estilos de jogos e relaciona as diferentes maneiras de os jogadores conseguirem força extra ou bônus no virtual e no mundo real. Com a assinatura “ ", a marca reforça sua relação de proximidade e parceria com os consumidores.

Como parte da campanha, o influenciador Micão fará uma série de lives na Twitch patrocinadas e vai alterar seu perfil para Mecão no Twitter. Além disso, o Méqui também estará presente na BGS (Brasil Game Show), maior feira de games da América Latina, com ativações pensadas para promover interações divertidas com o público do evento. A BGS começou nesta sexta-feira (08) e vai até a próxima terça (12). No mesmo período, a marca preparou uma ação especial e irá sortear 70 cadeiras gamers personalizadas, criadas em parceria com a DT3 Sports.

“O Méqui tem muita afinidade com a cultura pop e o universo geek. Para nós, nos aproximar do público gamer é mais uma maneira de mostrar que estamos de olho em diferentes maneiras de participar de conversas relevantes para nosso público. Nos últimos anos temos feito isso de diversas maneiras, seja participando de eventos como a CCXP ou a BGS, seja levando o Méqui 1000 para dentro dos jogos Minecraft e The Sims, como fizemos no começo do ano”, explica João Branco, VP de Marketing do McDonald’s Brasil.

Publicidade positiva no novo logotipo da ADEPES

Logo Adepes Crédito: divulgação

A Associação das Defensoras e dos Defensores Públicos do Espírito Santo (Adepes) reformulou sua identidade visual e está com um novo logotipo, que destaca o nome da instituição e mantém a cor verde, que faz referência à Defensoria Pública. O rosa vibrante assume o lugar do vermelho e as mãos dadas ganham um espaço exclusivo, demonstrando o papel da associação e das defensoras e dos defensores públicos junto à sociedade na promoção de direitos humanos.

O conceito foi baseado na publicidade positiva, método desenvolvido pela publicitária Flávia Veiga, que engloba 7Cs. Cada um dos Cs representa um possível caminho para a comunicação entre marcas e pessoas, respeitando os conceitos de humanidade, empatia, propósito e superação.

“Muito além de inspirar, as marcas podem proporcionar à sociedade o resgate dos valores e princípios essenciais para a felicidade. Os 7Cs são definidos como: Conexão, Causa, Coragem, Criatividade, Consciência, Coração e Cura. Estimular a conscientização social, disseminar mensagens que podem por abaixo um preconceito, produzir uma reflexão, contribuir para comportamentos positivos são alguns exemplos. E essa é a proposta da metodologia da publicidade positiva”, disse a publicitária.

Propaganda partidária em rádio e TV

A Câmara dos Deputados aprovou nesta quinta-feira (7), por 270 votos a 115, a retomada da propaganda partidária gratuita em rádio e televisão, condicionada ao cumprimento da cláusula de desempenho. A proposta havia sido elaborada via Projeto de Lei (PL) – 4.572/19 – pelo Senado Federal. Como a proposta foi alterada pela Câmara, o texto voltará para análise dos senadores. Esse tipo de inserção em rádio e TV foi extinta pela Lei 13.487/17.

Pelo texto, em cada semestre, o partido que cumprir a cláusula de desempenho da Emenda Constitucional 97/17 contará com tempos totais de 5, 10 ou 20 minutos, sempre em inserções de 30 segundos. Desta forma, o partido que tiver eleito até nove deputados federais nas eleições anteriores poderá usar 5 minutos por semestre; aqueles com 10 a 20 deputados poderão usar 10 minutos; e as legendas com mais de 20 deputados terão tempo de 20 minutos.

O tempo é assegurado para inserções nas redes nacionais e em igual quantidade nas emissoras estaduais. Em cada rede, poderá haver apenas dez inserções de 30 segundos por dia. A cláusula de desempenho estipula que somente terão direito ao dinheiro do Fundo Partidário e ao acesso gratuito ao rádio e à televisão os partidos com um mínimo de votos distribuídos por 1/3 dos estados ou um número mínimo de deputados federais, também distribuídos por um 1/3 dos estados.

Com informações da Agência Câmara de Notícias

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