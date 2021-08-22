Mídias em áudio podem se beneficiar com maior privacidade de dados no digital

Estúdio de podcast Crédito: Csaba Nagy por Pixabay

Relatório da consultoria de pesquisa de áudio Signal Hill Insights indica que o aumento no controle da privacidade de dados dos consumidores pode ser a oportunidade para o rádio e demais formatos de áudio competirem com a mídia digital. Duas das razões para essa perspectiva é a aprovação de novas regulamentações de proteção ao consumidor e o crescimento de pessoas que estão optando pelo não rastreamento on-line. As medidas de proteção de dados já estão sendo adotadas pelo Google e pela Apple.

“A boa notícia é que o aumento dos controles de privacidade de dados fornece uma janela para o áudio acompanhar a corrida armamentista de dados e obter uma parcela maior dos dólares de publicidade. As areias estão mudando sob os pés do marketing digital enquanto marchamos em direção a um futuro on-line que promete menos rastreamento pessoal”, disse o fundador da Signal Hill Insights, Jeff Vidler, ao site Inside Radio.

O áudio pode tirar vantagem do aperto no rastreamento de dados digital, segundo o relatório, porque o meio está em vias de implementar a medição em nível de censo a partir de metodologias baseadas em medidores e diários de pequenas amostras. “O streaming de transmissão de rádio via smartphone e alto-falantes inteligentes está crescendo, trazendo a possibilidade de grande amostra, medição em tempo real e segmentação ao alcance”, diz Vidler ao Inside Radio.

RG: 20 anos

São duas décadas de trabalho valorizando a identidade das marcas e elaborando planos que integram todas as etapas da comunicação. A RG Comunicação Integrada comemorou nesta sexta-feira 20 anos com direito a veiculação de spot em rádios capixabas, lançamento de VT e depoimentos de clientes, fornecedores e veículos em suas mídias sociais; entre outras ações. O mote da celebração é “uma agência dos tempos modernos”.

“Atendemos o varejo de forma qualificada e eficaz. Esse é nosso carro-chefe, mas não perdendo, é claro, a importância dos trabalhos institucionais. Os anos só nos renovam. A cada ano e agora pós-pandemia, realmente UMA AGÊNCIA DOS TEMPOS MODERNOS, mas com o conhecimento e valorização de anos de mercado que a nada pode se comparar”, afirma a profissional de Atendimento e Mídia da RG, Flávia Reis

Ela deixa um recado para os clientes e parceiros: “além de agradecer o respeito e confiança, quero dizer que a RG Comunicação vai estar sempre de portas abertas a todos com o mesmo respeito e confiança.”

Vanessa Cabral com nova marca

A clínica de estética Vanessa Cabral está de cara nova, com nova identidade de marca, que inclui nome e visual. “Rejuvenesça até 10 anos em 3 sessões” foi o ponto de partida da nova marca, que agora passa a se chamar “Vanessa Cabral Estética Clínica Avançada”. A estratégia de branding foi desenvolvida pelo mentor e especialista em marketing de percepção Arthur Galvão. O trabalho contemplou seis atributos: identidade, linguagem, público, posicionamento, abordagens e reputação.

Nova marca da clínica Vanessa Cabral Crédito: divulgação

“Já a nova identidade visual tem o objetivo de conversar com o público que valoriza a vida, a excelência, a experiência e a exclusividade de ser, enquanto o VC (Vanessa Cabral) da nova marca expressa a leveza do tempo infinito, não tendo início e nem fim, “rompendo” as barreiras do tempo.”, diz a clínica em nota.

Oportunidades!!!

Executivo(a) de negócios

A Danza está com uma vaga aberta para executivo(a) de negócios. O requisito para participar é ter formação superior em Comunicação Social e é desejável possuir conhecimento em Publi Manager. Quem quiser se candidatar, é necessário enviar currículo e pretensão salarial para [email protected]

Socia Media e “Arte-final”

Já a Artcom está com duas oportunidades: uma para social media experiente e outra para estagiário de “arte-final”.

Para a primeira vaga, os requisitos para participar são: ter graduação nas áreas de Comunicação, Marketing ou experiência de trabalho na área; domínio de ferramentas para redes sociais e atenção constante às discussões ocorrendo nesses canais; e experiência em lidar com pesquisas de público, levantamento de dados, monitoramento de resultados e geração de relatórios. Para participar do processo, enviar currículo para [email protected]

Para a vaga de estágio, por sua vez, o requisito é ter noções básicas do pacote Adobe. Os diferenciais do cargo é ter boa relação interpessoal ,proatividade e dinamismo e conhecimento dos formatos digitais. Currículo e portfólio precisam ser enviados para para [email protected]

Férias

Por conta das férias do colunista, voltaremos daqui a duas semanas com novidades sobre o mercado de comunicação e marketing.

Participe você também!

Às quintas-feiras (excepcionalmente aos finais de semana), a coluna Pelo Mercado traz informações sobre o que está acontecendo no universo de comunicação e marketing do Espírito Santo e do mundo. Tendências de mercado, pesquisas, comportamento de consumo, campanhas, cases, vagas de emprego na área e movimentações nas agências capixabas; tudo isso construído com um olhar voltado para nosso Estado, dando voz e valorizando todos os profissionais que constroem diariamente nosso mercado.