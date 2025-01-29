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Segurança pública

Mais mortes no trânsito que homicídios no ES: um novo desafio

Essa estatística reflete comportamentos de risco, como o uso de dispositivos móveis ao volante, o excesso de velocidade, a condução sob efeito de álcool e a uma cultura de desrespeito às normas de trânsito

Públicado em 

28 jan 2025 às 23:00
Pablo Lira

Colunista

Pablo Lira

No início deste mês, em um artigo publicado nesta coluna, evidenciamos que o Espírito Santo contabilizou 852 homicídios em 2024, o que resultou em uma queda de 12,7% em comparação ao ano de 2023. Esse foi o menor número de assassinatos contabilizados no território capixaba desde 1996, quando foi iniciada a série histórica oficial monitorada pela Secretaria de Segurança Pública (Sesp/ES).
Enquanto os homicídios apresentam uma consolidada tendência de redução no Espírito Santo, a violência no trânsito chama atenção por um aumento de 17,9% na comparação dos anos de 2023 (825 casos) e 2024 (973 registros). Nesse último ano, o número de mortes no trânsito superou os homicídios no Estado.
Essa estatística reflete comportamentos de risco, como o uso de dispositivos móveis ao volante, o excesso de velocidade, a condução sob efeito de álcool e outras substâncias psicoativas e a uma cultura de desrespeito às normas de trânsito. Nesse cálculo também constam as falhas na fiscalização e na infraestrutura viária. Esses fatores combinados têm contribuído significativamente para a piora dos índices de violência no trânsito.

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Para enfrentar esse desafio, é imprescindível fortalecer políticas públicas voltadas à segurança viária. Investimentos em campanhas de educação, fiscalização rigorosa e melhoria da infraestrutura viária são medidas essenciais. A integração entre os órgãos de segurança e a participação ativa da sociedade civil também são fundamentais.
Sobre a melhoria da infraestrutura viária, é importante destacar a necessidade de duplicação e modernização da malha rodoviária com maior fluxo de veículos, como é o caso das rodovias federais. Além disso, nas vias urbana é relevante a manutenção periódica do asfalto e da sinalização vertical e horizontal.
O compromisso com a segurança viária deve ser de toda a sociedade. Somente com a ampliação do esforço conjunto entre poder público, setores produtivos e a população será possível reverter esse cenário preocupante e promover um ambiente viário mais seguro para todos.

Pablo Lira

E diretor-geral do Instituto Jones dos Santos Neves. Pos-Doutor em Geografia, mestre em Arquitetura e Urbanismo (Ufes), pesquisador do IJSN e professor da Universidade Vila Velha (UVV). Escreve as quartas

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