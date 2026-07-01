A terra sacudiu na Venezuela e impactou o Brasil

Na noite do dia 24 de junho, em menos de 40 segundos, a Venezuela foi sacudida por dois terremotos consecutivos, o primeiro de magnitude 7,2 e o segundo de 7,5. A sequência, classificada pelo Serviço Geológico dos Estados Unidos (United States Geological Survey - USGS) como "terremoto duplo", é considerada um fenômeno sismológico raro e representa o maior evento sísmico da história registrada no território venezuelano.





A explicação está na dinâmica das placas tectônicas. A Venezuela está posicionada exatamente sobre o limite entre a Placa do Caribe e a Placa da América do Sul. O movimento relativo entre essas placas é de aproximadamente dois centímetros por ano. Lento, silencioso, mas contínuo e de grande impacto. Quando a tensão acumulada ultrapassa a resistência da rocha, libera energia de forma abrupta e devastadora.