A regulação das big techs: potencialidades e desafios

As gigantes tecnológicas (bigs techs), como Google, Meta (Facebook e Instagram), Amazon, Microsoft e Apple, experimentaram um forte crescimento nas últimas décadas, consolidando suas posições como protagonistas em diversos setores da economia global.

Diante desse panorama, países têm buscado implementar uma regulação efetiva sobre essas empresas, visando assegurar um ambiente de competição mais justa, proteção de dados de usuários e maior potencialização à inovação. Todavia, a adoção dessa iniciativa tem suscitado debates, com argumentos a favor e contra a aplicação da regulação. Na sequência vamos examinar três pontos positivos da regulamentação.

As bigs techs têm acesso a uma quantidade ampla de dados dos usuários, suscitando preocupações sobre privacidade e segurança. A regulação pode estabelecer padrões mais claros de proteção de dados, garantindo que informações pessoais sejam utilizadas de maneira ética e transparente.

As gigantes tecnológicas usualmente são alvo de críticas por suas práticas de omissão quando crimes são praticados em suas plataformas. Essas empresas dominam ferramentas tecnológicas que podem ser aprimoradas para contribuir para que delitos virtuais sejam prevenidos e criminosos sejam identificados e respondam na justiça pelos seus atos. Com a regulação, busca-se alcançar uma postura mais proativa das empresas de tecnologia para tornar suas plataformas mais seguras para os usuários. O ambiente virtual não é uma terra sem lei.

A regulação das bigs techs pode contribuir para evitar práticas anticoncorrenciais, como o abuso de posição dominante no mercado e a manipulação de algoritmos para privilegiar os próprios produtos ou serviços em detrimento dos concorrentes. Essa estratégia pode propiciar um ambiente mais equitativo para empresas de menor porte competirem no mercado.

Em busca de manter a atual posição em uma certa zona de conforto, representantes das grandes empresas de tecnologia buscam sustentar alguns argumentos contrários à regulação, a saber, o cumprimento de medidas mais rígidas seriam por demais complexas, o que obrigaria as bigs techs a gastar mais. Esse “prejuízo” poderia ser repassado para os usuários das plataformas.

Uma regulamentação mais rigorosa também poderia impactar no deslocamento de tecnologias das grandes empresas para outros países e territórios. Isso afetaria assim uma redução nas atividades econômicas e menor poder de influência no desenvolvimento de novas tecnologias da região que implementasse a regulação.

Além disso, uma regulação mais severa poderia gerar obstáculos à entrada de concorrentes no mercado de tecnologias, bem como pode atrapalhar ou atrasar inovações de produtos e serviços.

Redes Sociais/Celular Crédito: Agência Brasil

No último dia 7 de março entrou em vigor na União Europeia (UE) a Lei de Mercados Digitais, que regula as atividades das gigantes da tecnologia e da concorrência entre as mesmas. A norma estabelece regras para empresas de tecnologia que possuem mais de 45 milhões de usuários em plataformas online.

A União Europeia está sendo protagonista nessa matéria. Tudo indica que essa experiência servirá de referência para outras nações. Ainda é cedo para tirar conclusões, mas vale destacar que nenhuma bigs techs abandonou a UE até o momento.