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Beatriz Seixas

Os desafios do novo secretário de Desenvolvimento

Nome de Marcos Kneip Navarro surpreendeu mercado

Publicado em 20 de Agosto de 2019 às 20:49

Públicado em 

20 ago 2019 às 20:49
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Marcos Kneip Navarro será o novo secretário de Estado de Desenvolvimento Crédito: Renan Alves/PMA
Por 29 dias, a secretaria de Desenvolvimento do Espírito Santo (Sedes) esteve à deriva sem um nome para comandar e conduzir os trabalhos da pasta, que é uma das mais estratégicas para o crescimento econômico do Estado.
Nesse período, outros órgãos, como o Bandes e a Fazenda, absorveram as tarefas. Perfis diversos surgiram como sugestão para o governador Renato Casagrande (PSB), que chegou a fazer um pente-fino dentro e até fora do Estado. Convites foram feitos e convites foram recusados.
Mas, na última segunda-feira, o chefe do Executivo pôs fim ao suspense e anunciou para o cargo o advogado e especialista em gestão Marcos Kneip Navarro, que até então respondia pela secretaria de Desenvolvimento do município de Anchieta.
Passado o suspense sobre quem seria o substituto de Heber Resende, que assumiu a presidência da ES Gás, veio a surpresa. Afinal, Navarro é pouco conhecido entre o meio empresarial e político.
A coluna buscou junto a diversas fontes referências sobre o novo membro da equipe de Casagrande, mas poucas tinham o que falar. A avaliação sobre Marcos Kneip Navarro não foi de críticas, nem de elogios, mas de desconhecimento.
Governador Renato Casagrande Crédito: Carlos Alberto Silva
Sobre isso, conversei com Casagrande na tarde de ontem e, na ocasião, questionei se a falta de expressividade do nome junto ao mercado seria um dificultador para sucesso de Navarro no cargo. O socialista rebateu essa tese e lembrou, inclusive, de uma situação semelhante quando anunciou o titular da Fazenda, Rogelio Pegoretti.
Na época, houve essa mesma surpresa com o Rogelio. Mas ele mostrou segurança e ganhou a confiança no cargo. Novamente, eu estou muito seguro da escolha que estou fazendo Renato Casagrande, governador do ES
Para o governador, Navarro reúne experiência no setor público e privado, “tem uma boa visão na área da inovação, conhece bem sobre políticas de desenvolvimento regional e tem facilidade para o relacionamento”, características que o credenciaram para a vaga.
 
O presidente da Findes, Léo de Castro, também não enxergou como empecilho o “anonimato” do novo secretário. “Nós temos um bom ambiente corporativo no Estado e os diversos setores vão ajudar a equipe da Sedes no que for preciso com informações e ações que conduzam ao desenvolvimento do Estado. O Marcos tem uma visão de mundo muito interessante, fala a língua do setor produtivo e se mostra um profissional disposto a trabalhar em conjunto”, frisou Castro.
No período em que esteve como secretário da Prefeitura de Anchieta – de meados de 2017 para cá – Marcos “pegou” uma cidade devastada pelos reflexos da paralisação da Samarco, que até seu último ano completo de funcionamento, 2014, respondia por cerca de 75% do PIB local.
Mesmo em meio à paradeira ligada ao setor da mineração e à prestação de serviços, a cidade tem conseguido alguns destaques, como a nota A do Tesouro Nacional. Além disso, o município do Sul capixaba passou a desenvolver alguns programas para estimular a economia, como o chamado “Anchieta Criativa e Empreendedora”, capitaneado pela secretaria de Navarro.
A gestão local vem tentando estimular o ambiente de negócios, com a simplificação de processos, a exemplo do tempo de abertura de empresas que hoje é um dos menores do Estado, de 15 minutos, segundo dados do Anuário 2018, da Rede Gazeta 2018.
Iniciativas como essas na bagagem do novo secretário são mais que interessantes e bem-vindas para a nova posição. Mas é preciso lembrar que a escala que ele vai precisar alcançar agora é infinitamente maior.
Os desafios para a Secretaria de Desenvolvimento continuam sendo o trabalho no fortalecimento dos setores já tradicionais da nossa economia, a atração de negócios, a projeção do Espírito Santo fora do Estado e até mesmo do país e uma busca incessante por melhorar a nossa logística, ambiente de negócios e inovação. Tudo isso deve vir em primeiro plano. Ser conhecido ou não será um mero detalhe se Navarro for capaz de entregar todos os resultados que o Estado precisa.

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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