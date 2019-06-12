O termo "emprego" vem sendo substituído por uma simples "ocupação"

Carteira de Trabalho Crédito: Marcelo Casal | Agência Brasil

Por conta dos avanços tecnológicos, o mercado de trabalho vem passando por um processo acelerado de transformações que o mundo ainda não consegue avaliar até onde chegará o alcance dos seus impactos.

O que se observa é que gradualmente o termo emprego vem sendo substituído por ocupação. E é o que as estatísticas mais recentes estão a indicar no Brasil. Em alguns momentos, decresce e até estabiliza-se o emprego formal ; enquanto crescem outras formas de ocupação.

Num trabalho divulgado recentemente, o pesquisador Daniel Duque, da FGV (Fundação Getúlio Vargas), avalia que o Brasil somente chegará a uma taxa de desemprego abaixo de dois dígitos a partir de 2033. Portanto, daqui a não menos que 12 anos. Para chegar a essa cifra finalística tão desanimadora, o pesquisador toma como pressuposto a aprovação da reforma da Previdência e um crescimento médio anual do PIB de 1,9%. Uma cifra realmente irrisória, mesmo assim superior à média dos últimos 5 anos.

Mas o que julgo merecer atenção especial no estudo diz respeito à constatação de que o crescimento potencial da economia brasileira mostrada atualmente tem fôlego suficiente para bancar apenas uma taxa de desemprego próxima de 9%.

Essa taxa já foi de 6,5% há alguns anos. Isso demostra o quanto o país perdeu em crescimento potencial. Numa perspectiva de um cenário de desemprego nas alturas, que é o que se vislumbra no momento, abre-se espaço para novas quedas no próprio crescimento potencial da economia.

Felizmente, nem tudo ainda está perdido. Primeiramente, temos que ter bem claro que a reforma da Previdência deve ser vista como rito de passagem necessário, porém, não suficiente para fazer a economia andar mais rapidamente. É preciso fazer com que se avance sobretudo em produtividade e em postos de trabalho. Para isso, novas frentes de intervenções devem ser acionadas e, em especial, aquelas que motivem a economia a investir. Não em qualquer investimento, mas naqueles que tornem a nossa economia mais complexa, mais sofisticada e mais inovadora.

Se observarmos com atenção e profundidade, o mercado de trabalho no Brasil mostra-se carente em qualificações de maior complexidade e no uso de novas tecnologias. Há quem defenda até que existe hoje um “apagão” na oferta de certas qualificações e habilidades. Com isso se quer dizer que sem esses novos recursos ficará cada vez mais difícil fazer a economia avançar em produtividade. Ora, se admitimos que existe apagão é porque existem oportunidades. O problemas é que poucos estarão aptos a ingressar nesse novo mundo do trabalho. É muito provável que tenhamos que conviver por muitos anos ainda com um razoável contingente de inaptos.