Chile prosperou, mas ainda está longe de ser a Inglaterra das Américas

Manifestação em Santiago, no Chile, reúne cerca de 1 milhão Crédito: Maria Gracia Subercaseaux/Zimel Press/Folhapress

"Fuímos 'los ingleses' de América", afirmou Diego Portales (1793-1837), o arquiteto do sistema institucional chileno pós-independência. A Inglaterra era o ideal de centralização política sob o primado da ordem e da autoridade; de modernização institucional e preservação de elementos dinásticos. No século 19, o país assistiu a pugnas contra "lo peso de la noche" (Portales) protagonizadas por dinastias familiares que Alberto Edwards  uma espécie de Caio Prado Jr., por sua importância e extração fidalga  denominou de "fronda aristocrática".

Esses traços dinásticos da elite e os escândalos que essa protagonizou são um ingrediente da crise atual. Ao contrário do Brasil ou Argentina, as famílias empresariais  Edwards, Larraín, Errázuriz, Matte, Chadwick, entre outras  têm longevo envolvimento na política.

O bilionário Sebastián Piñera tem dois ex-presidentes em sua ascendência materna, e seu pai foi embaixador na ONU. Seu irmão criou o atual modelo previdenciário em 1980, quando ministro da pasta.

Os Larraín já chegaram à Presidência, e três de seus membros já ocuparam a pasta da Fazenda (inclusive a atual).

A lista de ex-ministros das famílias Errázuriz e Edwards é extensa. Sua influência está presente na Constituição atual, cujo autor intelectual foi Jaime Guszmán Errázuriz Edwards. Quatro ex-presidentes chilenos no século 19 eram da família Errázuriz. A titularidade do Ministério da Fazenda já passou pelas mãos dos Edwards oito vezes desde 1886, e a família é proprietária do El Mercúrio.

A família Alessandri já ocupou a Presidência duas vezes  com Arturo (1923-1925 e 1932-1938) e seu filho Jorge (1958-1962). O genro do primeiro  Arturo Matte Larraín  é o fundador do conglomerado Matte e ex-ministro da Fazenda.

Do atual ministério de Piñera dois membros são da família Chadwick, inclusive o ministro da Justiça, seu primo e "mão direita".

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Vários desses grupos familiares estiveram envolvidos na última década em escândalos. Há casos de corrupção no financiamento eleitoral (que atingiu todos os partidos, independente de ideologia como no caso SQM) e em fundos de pensão. Além de escândalos de formação de cartéis de preços  das farmácias aos supermercados  o que provocou a ira dos novos cidadãos-consumidores produtos da robusta modernização. O caso do cartel do papel higiênico envolveu as famílias Ruiz-Tagle e Matte e levou ao afastamento do ministro dos Esportes.