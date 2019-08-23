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Leonel Ximenes

Manifestantes vão protestar contra Ivan Carlini em Vila Velha

Publicado em 23 de Agosto de 2019 às 13:11

Públicado em 

23 ago 2019 às 13:11
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Ivan Carlini está no 26º ano de mandato como vereador. Crédito: Câmara de Vila Velha
O movimento Projeto Vila Nova vai protestar contra o presidente da Câmara de Vila Velha, Ivan Carlini (DEM), que em entrevista à coluna/blog disse que tem 1% de chance de se candidatar a mais um mandato. Carlini está há 28 anos na CMVV e no sexto mandato como presidente do Legislativo canela-verde.
"Ele disse que só tem 1% de chance de se candidatar para vereador de novo. Que só se candidataria caso a população fizesse manifestação pedindo sua candidatura em frente à casa dele. Nós faremos a manifestação, mas pedindo o oposto, que não se candidate", diz Tayana Dantas, coordenadora do movimento.
O ato público - chamado "Chega de Ivan" - está sendo convocado pela internet. Será na Câmara Municipal de Vila Velha, no dia 4 de setembro, das 17h às 19h. 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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