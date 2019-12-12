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Dicas da Lucy

Use o ketchup para tirar ferrugem de eletrodomésticos, móveis e adornos metálicos

Saiba também como fazer a limpeza dos aparelhos sem dor de cabeça

Públicado em 

12 dez 2019 às 11:21
Redação de A Gazeta

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Redação de A Gazeta

Use o ketchup para tirar a ferrugem de eletrodomésticos, móveis e adornos metálicos Crédito: Freepik
A ferrugem aparece no metal se instala e danifica. E para resolver o problema, só com a limpeza periódica dos eletrodomésticos, móveis e adornos metálicos.
No geral, uma limpeza com pano ou esponja úmida com detergente ou saponáceo cremoso dá conta de limpar e conservar os aramados, duchas, puxadores, metais sanitários -  sejam eles cromados, de alumínio ou inox.
Você pode ainda usar as pastas ou produtos desenvolvidos especificamente para este fim. Existem ótimas opções nas prateleiras do supermercado.
Para os mais dedicados vale uma vez por semana aplicar uma fina camada de lustra móvel em todos os metais, como puxadores, torneiras, maçanetas e lixeiras de inox. Isso garante metais brilhantes por muito mais tempo. Outra opção são as espumas de limpeza à seco multisuperfície que também mantem os metais conservados, e são facilmente encontradas em home center e no supermercado.

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O desengripante também é aliado na conservação dos eletros. O ideal é aplicar , espalhar e polir. Onde a maresia impera a recomendação desta aplicação é mensal. Quem não sofre com maresia pode aplicar a cada trimestre.
Agora, e quando começa a aparecer aqueles pontinhos de ferrugem? É aí que entra o ketchup! 
Você aplica, deixa agir 10 minutos e esfrega com esponja ou escovinha. Depois limpe com pano molhado e seque. Se quiser, pode, após a remoção da ferrugem, aplicar o desengripante e pronto!
Parece loucura, mas é real e muito eficiente. A acidez remove a ferrugem e devolve brilho aos metais não só o inox como quaisquer outras ligas metálicas.
Vale ressaltar, que antes de aplicar o ketchup em toda superfície afetada, faça um teste em uma pequena área para ver como o metal reage. 

Redação de A Gazeta

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