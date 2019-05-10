Postagem de assessora de senador provoca saia-justa na bancada

A paternidade sobre o repasse de recursos para o governo do Estado rendeu uma saia-justa na tarde desta quinta-feira (9). A assessora de comunicação de Marcos do Val (PPS)
postou em grupos de WhatsApp que o senador seria o responsável pela liberação de uma emenda de R$ 24 milhões para a área da Segurança Pública.
Logo em seguida, no grupo Agência Congresso, o deputado federal Evair de Melo (PP)
reclamou, acompanhado pelo ex-deputado e hoje secretário Estadual de Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente
, do mesmo partido.
Os dois aliados afirmaram que o repasse do recurso foi um ato coletivo da bancada federal, aprovado no governo anterior (Temer) para o orçamento deste ano, e não iniciativa do senador de primeiro mandato. Depois do pito público, a assessora apagou a postagem.