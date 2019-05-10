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Leonel Ximenes

Postagem de assessora de senador provoca saia-justa na bancada

Públicado em 

09 mai 2019 às 22:05
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

A assessoria do senador Marcos do Val disse que ele era responsável pela liberação de um recurso de R$ 24 milhões para o ES. Foi desmentida depois. Crédito: Agência Senado
A paternidade sobre o repasse de recursos para o governo do Estado rendeu uma saia-justa na tarde desta quinta-feira (9). A assessora de comunicação de Marcos do Val (PPS) postou em grupos de WhatsApp que o senador seria o responsável pela liberação de uma emenda de R$ 24 milhões para a área da Segurança Pública.
Logo em seguida, no grupo Agência Congresso, o deputado federal Evair de Melo (PP) reclamou, acompanhado pelo ex-deputado e hoje secretário Estadual de Desenvolvimento Urbano, Marcus Vicente, do mesmo partido.
Os dois aliados afirmaram que o repasse do recurso foi um ato coletivo da bancada federal, aprovado no governo anterior (Temer) para o orçamento deste ano, e não iniciativa do senador de primeiro mandato. Depois do pito público, a assessora apagou a postagem.
 

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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