Espírito Santo pode ser uma das sedes do Mundial Sub-17 de Futebol

O Kleber Andrade será inspecionado amanhã por representantes da Fifa e da CBF. Crédito: G1

Representantes da CBF e da Fifa farão uma vistoria nesta quinta-feira (04) no Estádio Kleber Andrade. Se tudo der certo, o Espírito Santo será confirmado como uma das sedes da Copa do Mundo Sub-17 de Futebol. A competição, prevista para outubro, seria realizada no Peru, mas o país desistiu.

Mais moderno

A Secretaria Estadual de Esporte anuncia que o estádio estadual passará por reformas nos próximos meses. Algumas melhorias já estão confirmadas pela Sesport: implantação da escada rolante para acesso aos vestiários, do placar e das catracas eletrônicas, além da finalização dos banheiros.

O rei de Castelo

O governador Casagrande trocou a foto do seu perfil no Face, o que acabou provocando a manifestação de uma fã-eleitora: “ Castelo só tem gente boa e bonita”.

Nada a declarar?

Quem entra no Portal da “Transparência” da Prefeitura de Colatina, no item “pagamentos a favorecidos”, recebe como resposta: “Não existem dados para mostrar.

O ministro...

O secretário estadual do Turismo, Dorval Uliana, posta foto nas redes sociais com o ministro da pasta e avisa: Marcelo Álvaro Antônio aceitou convite para visitar, ainda neste mês, o Espírito Santo.

...E o laranjal

Será que vai dar tempo? Afinal, o ministro está na corda bamba por suspeita (forte) de ter usado um esquema de laranjas na sua eleição para deputado federal em Minas.

Polícia eficiente

O Estado teve apenas dois roubos de cargas neste ano. Aliás, a Delegacia de Roubos de Cargas ainda ajudou a recuperar mercadorias roubadas no Rio de Janeiro e na Bahia.

Segurança escolar

A Sedu, por causa da tragédia em Suzano (SP), resolveu antecipar uma das duas parcelas anuais destinadas à segurança nas escolas da rede estadual. A verba que será repassada agora é de R$ 3,8 milhões.

MBL x Contarato

O Movimento Brasil Livre (MBL) de Vitória está criticando Fabiano Contarato (Rede-ES) nas redes sociais. Tudo porque o senador anunciou que vai mover uma ação contra a suspensão da instalação de 8 mil radares nas rodovias federais do país.

Vila violenta

Vila Valério tem sofrido com os homicídios dolosos neste ano. Ao todo, já foram quatro. Surpreende por ser um município com apenas 14 mil habitantes. No ano passado, o trimestre só tinha registrado um caso.

Mais homicídios

Outros 18 municípios registraram mais homicídios neste trimestre do que no mesmo período de 2018: Vitória, Viana, Aracruz, João Neiva, Rio Bananal, Jaguaré, Pedro Canário, Castelo, Atílio Vivácqua, Itapemirim, Marataízes, Nova Venécia, Montanha, Baixo Guandu, Marilândia, Ecoporanga, Águia Branca e Domingos Martins.

Acelerando e assustando

Além dos patinetes e das bicicletas por aluguel, os biciclos elétricos estão invadindo Vitória, inclusive os calçadões e ciclovias, o que é um perigo. A Curva da Jurema e Camburi estão cheias deles, principalmente nos horários de pico.

Impeachment já!

Crivella e o Rio de Janeiro não combinam.

Lá e cá

Representantes de entidades de PMs e bombeiros pediram formalmente a Casagrande para serem recebidos, assim como o governador fez com os policiais civis. Querem discutir melhoria salarial e a lei de promoções.

Não tá fácil...

O ex-senador Magno Malta virou garoto-propaganda de suplemento alimentar.

Presídios em debate

A Comissão de Segurança da Assembleia vai discutir hoje, às 14h, em audiência pública, a situação dos presídios. Há denúncias de presos cumprindo pena irregularmente, superlotação e até tráfico de drogas.

Ação entre amigos

A Casa Militar criou um programa para homenagear três vezes ao ano profissionais de destaque. São 130 policiais, bombeiros e civis vinculados à pasta. Os 15 policiais e bombeiros que atuaram em Brumadinho serão os primeiros homenageados, sexta-feira.

Os benefícios

Como recompensa serão concedidos placa metálica ou em vidro, elogio funcional e cinco dias de folga.

Alô, historiadores!