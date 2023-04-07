Bolsonaro e Lula em debate da campanha de 2022 Crédito: Stephanie Rodrigues/g1

Uma pesquisa divulgada no último dia 20 pelo Ipec (Inteligência em Pesquisa e Comunicação Estratégica) demonstra que há uma luz no fim do túnel da política brasileira fora dos extremos Lula Bolsonaro que dominaram as últimas eleições nacionais. Segundo a pesquisa, 57% dos brasileiros desejam uma nova liderança política que surja distante dessa polarização.

Esse percentual refere-se à soma dos entrevistados que concordaram totalmente (39%) e parcialmente (18%) com essa afirmativa. Os que discordaram totalmente ou parcialmente somaram 27%. Cinco por cento responderam que não concordam nem discordam dessa alternativa.

O resultado chama a atenção porque, no primeiro turno das últimas eleições, os candidatos que tentaram empunhar a bandeira da terceira via não chegaram a ter, juntos, 10% dos votos válidos. Simone Tebet , do MDB, a mais votada depois de Lula e Bolsonaro, foi preferida por apenas 4,2% do eleitorado. É sinal que nenhum dos candidatos, fora Lula e Bolsonaro, conseguiram empolgar os eleitores.

Para os especialistas, os candidatos da terceira via naufragaram diante da radicalização dos candidatos e do eleitorado que se dividiu entre direita e esquerda, o que sinalizou, em toda a campanha, que nenhum outro nome conseguiria fazer frente aos dois favoritos. É dogma conhecido nas eleições polarizadas que os eleitores não gostam de votar em quem não tem chances de ganhar.

O fato é que todas as forças políticas que tentaram, de alguma forma, construir uma alternativa aos dois favoritos fracassaram, seja por causa de brigas internas – como o PSDB – seja por não conseguir construir um discurso que se diferenciasse segundo a percepção do eleitorado como foi o de Ciro Gomes. Ou, ainda, pela busca da sobrevivência política que uniu esquerda, direita e Centrão contra aquele que representava o combate à corrupção, no caso o ex-juiz Sérgio Moro.

É correto afirmar que a recente pesquisa do Ipec demonstra, sem dúvida, que há um sentimento majoritário no eleitorado que não aprova os métodos e a ação de Lula – e dos seus seguidores petistas – e também os de Bolsonaro – e dos bolsonaristas radicais. Em outras palavras, não aprova as invasões de terra do MST e as pautas de costumes da esquerda e tampouco o negacionismo em torno das vacinas e as depredações de prédios dos Três Poderes como as ocorridas em 8 de janeiro promovidas pela direita.

O sentimento antiextremos, então, está aí, presente na sociedade, mas é evidente que falta, sobretudo, competência dos partidos e das forças políticas em construir essa alternativa equidistante da esquerda e da direita radicais. Olhando para todos os lados possíveis – à direita, à esquerda, para cima, para baixo, para os lados – não é possível, ainda, vislumbrar qualquer possibilidade de, no curto prazo, serem gestadas lideranças de dimensão nacional que possam se contrapor ao populismo da esquerda e da direita brasileiras.

Tanto que no campo da esquerda – leia-se PT – nenhum nome surge como substituto de Lula para a próxima disputa presidencial. Até antes da posse, e mesmo Lula tendo dito que não seria candidato à reeleição, seu nome já foi lançado pelos petistas para 2026. O mesmo acontece no campo oposto, o da direita, que não ostenta nome algum como eventual substituto de Bolsonaro, apesar do sério risco que ele corre de se tornar inelegível em um dos vários processos que tramitam no Judiciário.