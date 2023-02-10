As consequências da língua solta presidencial

Lula diz que não há justificativa para Selic estar em 13,75% ao ano Crédito: Tomaz Silva/Agência Brasil

O Brasil conviveu, nos últimos quatro anos, com um presidente falastrão que provocava pelo menos uma crise política por dia com a sua língua solta e sua linguagem propositadamente vaga e cheia de dubiedades, insinuações e ameaças. Na área econômica – apesar de, na maioria das vezes, confiar as decisões ao seu “posto Ipiranga” Paulo Guedes – não se cansava de procurar interferir nos preços dos combustíveis e da energia elétrica, repetindo um discurso de palanque que não considerava o fato de que as palavras ditas por um presidente da República têm peso considerável no comportamento das pessoas, produtoras, investidoras, ou simplesmente consumidoras.

Entre outras coisas, Lula criticou a manutenção da taxa Selic em 13,75% decidida pelo Copom, o Comitê de Política Monetária do Banco Central, defendeu o fim de autonomia do Banco Central, e disse que a meta de inflação de 3,25% é muito baixa, sugerindo aumentá-la. Anteriormente já havia criticado o teto de gastos, as privatizações e a política de equilíbrio fiscal que, segundo ele, deveria ficar subordinada ao equilíbrio social, sem dar importância ao passivo de R$ 300 bilhões já previstos no orçamento para 2023. Enfim, para Lula, a responsabilidade fiscal, sem a qual não há desenvolvimento que se sustente, não está entre as prioridades do seu governo.

O ministro da Fazenda, Fernando Haddad, por outro lado, tenta se equilibrar entre o que pensa o Banco Central, o mercado e o populismo de Lula. Com jeitinho, disse que o Banco Central “poderia ter sido mais generoso” com o governo e promete “harmonizar” a política fiscal (as receitas e despesas do Governo) com a política monetária definida pelo Banco Central. Ele sabe, melhor do que ninguém, que acabar com a autonomia do Banco Central é apenas mais um dos sonhos populistas e autoritários de Lula que, felizmente, não tem a menor viabilidade de avançar no Congresso Nacional.

Enquanto isso, vamos nós brasileiros tentando nos acostumar a mais quatro anos de crises desnecessárias, de oscilações bruscas na bolsa de valores, no câmbio e na inflação, provocadas pela língua solta de governantes que se mostram incapazes de aprender os mais elementares conceitos de economia mesmo tendo a imensa responsabilidade de dirigir um dos maiores países do mundo.