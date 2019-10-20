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Futebol Capixaba

Rio Branco elimina a Desportiva e vai às semifinais da Copa ES

Torcida Capa-Preta fez a festa no Salvador Costa ao ver o maior rival dar adeus à competição. Em momento lamentável do clássico, policiais dispararam spray em torcedores

Publicado em 20 de Outubro de 2019 às 13:51

Públicado em 

20 out 2019 às 13:51
Filipe Souza

Colunista

Filipe Souza

Robert comemora o gol do empate e da classificação do Rio Branco Crédito: Thiago Felix/Digiplay
O torcedor capa-preta vai almoçar muito feliz na tarde deste domingo (20). No prato principal, o doce sabor de eliminar o maior rival da Copa Espírito Santo. Rio Branco e Desportiva empataram em 1 a 1 no Salvador Costa. O segundo empate do confronto colocou o Rio Branco na semifinal da competição, onde irá enfrentar o Vitória. 
Não faltou emoção aos 1.315 torcedores que compareceram ao estádio. Eles presenciaram um clássico com tudo o que tem direito: gols, pênaltis, provocação entre as torcidas, momentos de bom futebol e lances em que a técnica nem foi tão privilegiada assim, faz parte. 
Em uma partida em que o Rio Branco foi superior à Desportiva, a classificação veio até de forma sofrida. A Locomotiva abriu o placar com Bidick, de pênalti, em um momento que o Capa-Preta tomava a iniciativa do jogo. Após sair na frente, a Tiva assumiu uma postura reativa, mas chegou a criar as melhores oportunidades da primeira etapa. 
No segundo tempo, o Brancão voltou com uma postura mais agressiva e empatou em bela finalização de Robert. Após o gol, o Capa-Preta perdeu chances de matar o jogo, inclusive um pênalti: Edu bateu e o goleiro grená defendeu. Deu chance para o azar, mas o limitado time grená também não foi capaz de fazer outro gol.
Na semifinal, o desafio para o Rio Branco será muito maior. O time do Vitória é bem melhor do que a Desportiva, e o Capa-Preta terá que jogar mais do que apresentou até aqui para garantir uma vaga na final 

Momento lamentável

Torcedores do Rio Branco sofreram com o gás de pimenta lançado por policiais Crédito: João Henrique Castro
Após o gol de empate do Rio Branco, parte da torcida foi comemorar provocando os torcedores da Desportiva. Prática absolutamente normal nos estádios e que pertence ao futebol. Com receio do que pudesse acontecer, os policiais militares dispararam spray de pimenta nos torcedores sem se importar com quem estivesse na frente. Crianças sofreram com o gás e alguns torcedores precisaram ser atendidos na ambulância que prestou serviço ao estádio. Total despreparo.

Filipe Souza

Jornalista da Rede Gazeta desde novembro de 2010, já atuou na CBN Vitória e como editor no site e de Esportes, na edição impressa. Desde 2019, mantém o cargo de editor de Esportes, agora do site A Gazeta, onde é também colunista. Antes trabalhou na Rádio Espírito Santo. É formado em Jornalismo pela Estácio de Sá.

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