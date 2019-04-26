A geringonça portuguesa está atraindo cada vez mais os brasileiros

Conexão Brasil - Portugal Crédito: Divulgação

Estou em Portugal há sete meses, fazendo um doutoramento em Ciências da Comunicação na Universidade do Minho, na cidade de Braga. Transcorrido esse tempo, sinto-me mais à vontade, em discorrer sobre os hábitos, costumes, estilo de vida, tendências do mercado português ou simplesmente falar das curiosidades lusitanas. A partir desta coluna, inicio uma série de textos abordando fatos do cotidiano português.

Como todos sabem, Portugal é um dos países membros da União Europeia e conta com um dos menores índices de violência do mundo, ou seja, um dos países mais seguros para se viver. Assim, Portugal ocupa o honroso quarto lugar no ranking dos países mais pacíficos do planeta, de acordo com a Global Peace Index 2018. Isso tem atraído muitos brasileiros para cá, fazendo daqui sua nova morada. Aqui você encontra brasileiros de todos os cantos. Podemos dizer que Braga é a capital dos brasileiros em Portugal.

Os brasileiros já são a maior comunidade estrangeira no país. Em 2017, foi a terceira nacionalidade que mais adquiriu imóveis em Portugal. A chegada de famílias com maior poder de compra e os aposentados, que transferiram suas rendas para cá, tem impulsionado o setor imobiliário. Do ponto de vista mercadológico, o país é pequeno e conta com pouco mais de dez milhões de habitantes, mas tem crescido nos últimos anos, acima da média europeia. Boa parte desse crescimento é graças ao aumento de imigrantes, políticas econômicas austeras, melhoria da educação, produtividade das empresas e o forte crescimento do turismo, que hoje é a sua principal receita.

Mas nem tudo são flores. Portugal ainda amarga um descompasso, com problemas de baixos salários, grande demanda na área da saúde, déficit habitacional com moradias muito caras para o padrão de renda do português e ainda sofre o reflexo de uma crise muito severa no passado, que ainda é visível nas cidades portuguesas. Longe de ser um paraíso, a segurança e a qualidade de vida justificam essa migração brasileira em massa. E a “Geringonça Portuguesa” é o carinhoso apelido dado ao governo socialista que assumiu o poder em 2015, num governo de coalisão com o bloco de esquerda.