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Evandro Milet

Falta de sinergia entre as administrações custa caro à Grande Vitória

Mobilidade, segurança, saúde, educação e turismo integrados traria benefícios relevantes para a população

Públicado em 

24 mai 2019 às 17:50
Evandro Milet

Colunista

Evandro Milet

Grande Vitória Crédito: Divulgação
A Região Metropolitana da Grande Vitória é uma área conurbada com pessoas morando em uma das cidades, trabalhando em outra e se relacionando com todas, em algum momento, por atividades profissionais, de lazer ou de necessidade de serviços. Dessa forma, fica claro o desperdício, a falta de sinergia e o descompasso de muitas das ações empreendidas na região pelas administrações municipais e estadual.
> Transporte público e mobilidade são tratados com improviso
Mobilidade, saneamento, segurança, saúde, planejamento urbano, educação, turismo e cultura são temas onde uma maior integração traria benefícios relevantes para a população em qualidade de serviços e na redução de custos.
e Vitória tiver um sistema de saneamento avançado em coleta e tratamento de esgotos, mesmo assim não conseguirá manter suas praias limpas se outras cidades despejarem esgoto na Baía de Vitória. Se não forem tratados em conjunto, os problemas de mobilidade, com engarrafamentos nas ligações de acesso entre as cidades, serão cada vez piores. Semáforos não digitais e não coordenados provocam enormes perdas de tempo e redução na velocidade média de deslocamento. Transportes coletivos não integrados provocam perda de produtividade e geram custos para a população mais carente. Guerra de taxistas dos vários municípios não atende quem deve ter prioridade: o cliente.
Iniciativas isoladas para câmeras de vigilância não aproveitam a oportunidade de redução de custos em negociações multimunicipais e na integração de sistemas para monitoramento. Da mesma forma, a articulação entre guardas municipais e as polícias estaduais teria potencial de melhorar a percepção de segurança pela população e a eficácia de atuação. Sistemas não compatíveis de estacionamento rotativo ou compartilhamento de bicicletas criam dificuldade para os usuários que transitam por toda a região.
> Promessas de mobilidade urbana que não saíram do papel no ES
Sistemas de iluminação descoordenados deixam de aproveitar oportunidade de sinergia em custo e abrangência. Saúde sem integração gera movimentação desnecessária de usuários e perda na oportunidade de especialização de serviços. Troca de experiências em educação, com aproveitamento das melhores práticas de cada um, tem potencial para aumentar a qualidade geral. Uniformização de procedimentos de permissões e fiscalizações facilitaria a vida de moradores e empresários. Programações articuladas de eventos culturais, congressos e feiras profissionais trariam a oportunidade de organizar atividades de cada vez maior porte com atração de turistas. Projetos conjuntos para captação de recursos seriam um avanço. Enfim, a falta de articulação da Região Metropolitana custa muito caro.
 

Evandro Milet

É consultor e palestrante em Inovação e Estratégia. Neste espaço, novidades e reflexões sobre mercado de trabalho e tecnologia têm sempre destaque.

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