Falta de sinergia entre as administrações custa caro à Grande Vitória

e Vitória tiver um sistema de saneamento avançado em coleta e tratamento de esgotos, mesmo assim não conseguirá manter suas praias limpas se outras cidades despejarem esgoto na Baía de Vitória. Se não forem tratados em conjunto, os problemas de mobilidade, com engarrafamentos nas ligações de acesso entre as cidades, serão cada vez piores. Semáforos não digitais e não coordenados provocam enormes perdas de tempo e redução na velocidade média de deslocamento. Transportes coletivos não integrados provocam perda de produtividade e geram custos para a população mais carente. Guerra de taxistas dos vários municípios não atende quem deve ter prioridade: o cliente.