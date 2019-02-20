Encontro para fazer protesto na avenida

O primeiro casal de mestre-sala e porta-bandeira da Imperatriz do Forte é formado por dois jovens: Daniel Fraga, de 18 anos, e Kamilly Silva, de 19. Crédito: Thayna Sobreiro

A Imperatriz do Forte realiza hoje um encontro dos foliões interessados em desfilar na ala em protesto contra as tragédias ambientais nas barragens da Vale nas cidades de Mariana e Brumadinho. Essa ala vai vir acompanhada de um tripé que representa a lama de rejeitos e uma faixa com a frase: “Dinheiro nenhum vale mais que uma vida”.

Os acontecimentos têm ligação com o enredo da escola, “Navegando nas correntezas da história, a Imperatriz vem vestida de azul”. A escola vai contar histórias, falar sobre lendas e civilizações em torno das águas e sobre a exploração desse recurso natural, parte em que o carnavalesco vai contextualizar os desastres ocorridos nas cidades mineiras.

A ala que faz referência às tragédias não terá custos para os desfilantes, mas os foliões vão ter que aprender uma coreografia simples para ser executada durante o desfile. O encontro vai ser na quadra do Forte São João, na Av. Vitória, a partir das 20h.

PEGUE A FANTASIA!

Quem ainda não garantiu a fantasia para os desfiles no Sambão do Povo ainda tem chance! A Unidos de Jucutuquara está fazendo um plantão de vendas no Mercado São Sebastião, no mesmo bairro da escola, todos os dias das 19h às 22h. As fantasias de ala da coruja custam R$ 150 e a de composição de carro R$ 400. O valor pode ser parcelado no cartão. Já a Piedade abriu a venda de um lote extra de fantasias com pagamento somente em dinheiro. Os preços são entre R$ 150 e R$ 200 e os interessados devem entrar em contato pelo telefone (27) 99840-3767.

E SE QUISER IR NA SEXTA...

Para os desfiles de sexta-feira (22), a Chega Mais ainda tem fantasias a R$ 80. A escola aceita cartões e faz condições especiais para grupos de foliões. Outra escola que está fazendo plantão de vendas na quadra é a São Torquato. Por lá, uma fantasia sai por R$ 100 e a partir de duas fantasias o preço de cada uma é de R$ 80. O contato é (27) 99696-4758.

O MISTÉRIO DE STAEL

Quem viu Stael Magesk com sua fantasia intitulada “Santa Inquisição” no ensaio técnico da Piedade pode ter uma ideia do personagem que a musa vai levar para o desfile da mais querida. Stael ocupa a função de “destaque performance”, dada a ela especialmente pelo carnavalesco Paulo Balbino. Por isso, ela vai executar uma performance em que vai se transformar na avenida em uma criatura que está dentro do enredo sobre gatos. Para isso, vai contar com a interação de outros dois destaques: Heliomar Copertino e Valério Gomes. Será que alguém vai matar essa charada?

NO SALÃO E NO SAMBÃO

O maquiador Tarcio Bastos está feliz da vida! Além de desfilar na sexta-feira (22) e no sábado (23), como muso da Chega Mais e destaque na Unidos de Jucutuquara, Tarcio vai assinar as produções de 28 foliões, entre rainhas, musas, passistas e porta-bandeiras que vão passar pela avenida. Entre as belas que vão passar pelas mãos de mago do maquiador, estão Carol Barcelos, rainha de bateria da Rosas de Ouro; Gerusa Bacelar, da Chega Mais; e Amanda Ribeiro, primeira porta-bandeira da Novo Império.

ABRE ASPAS