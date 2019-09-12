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Leonel Ximenes

Contarato acusa deputado Assumção de estimular a prática de crime

'Como agente de segurança pública, um parlamentar, ele deveria observar o decoro', diz Fabiano Contarato

Públicado em 

12 set 2019 às 17:20
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Fabiano Contarato: "Como agente de segurança pública, um parlamentar, ele deveria observar o decoro". Crédito: Geraldo Magela/Agência Senado
O senador Fabiano Contarato (Rede-ES) considerou que o deputado estadual Capitão Assumção (PSL) acaba induzindo alguém a cometer outro crime ao prometer pagar R$ 10 mil a quem matar o assassino de uma mulher em Cariacica. 
"O cidadão tem o direito à proteção do Estado. O que acontece é que a fala do deputado concorre para um outro crime. No artigo 286 do Código Penal, temos que: incitar, publicamente, a prática de crime leva a pena de detenção de três a seis meses ou multa. Ele, com sua provocação, pode ensejar homicídio qualificado, que é crime hediondo", analisou o senador.
As declarações do deputado foram consideradas graves pelo senador, que também é delegado de polícia e professor de Direito: "É muito grave vermos um agente da segurança pública, hoje deputado estadual, abrir mão da institucionalidade, da legalidade e do papel do Estado, que tem o dever de oferecer a proteção a todos. O cidadão tem o direito à proteção do Estado", lembra Contarato.
Apuração criminal
Para o senador capixaba, o caso deve ser apurado, no aspecto criminal, pelo Ministério Público, por ser titular da ação penal, e levado à Comissão de Ética da Assembleia: "Como agente de segurança pública, um parlamentar, ele deveria observar o decoro. Deveria dar o exemplo. Este é um caso a ser debatido entre os deputados na Assembleia Legislativa. Caso, possivelmente, para a Comissão de Ética".
"Sou solidário à dor da família de Maiara Freitas. Toda empatia com a perda de uma mãe e pela menina que ficou órfã, mas somos cidadãos, pessoas cumpridoras da Constituição Federal, das leis e dentre elas destaco o Código Penal", finalizou.

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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