Festa da Penha 2020 com muitas novidades

Brasil - Espirito Santo - Vitoria - Romaria dos Homens durante a Festa da Penha - Foto: Gabriel Lordello/ Mosaico Imagem Crédito: Gabriel Lordello/ Mosaico Imagem

As novidades e toda a programação da Festa da Penha 2020, maior evento religioso do Estado, serão divulgadas na manhã desta quinta-feira (12) mas uma delas é que o palco o Parque da Prainha, em Vila Velha será maior e mais próximo do mar. Além disso, as estruturas de alimentação e da feira de artesanato vão ganhar um ambiente mais amplo, moderno e de fácil acesso em frente à Companhia da Polícia Militar.

Outra novidade é que uma empresa de ônibus vai oferecer o serviço de transporte a romeiros que desejam sair de suas cidades em direção aos eventos da Festa. Os locais de embarque serão acessados por meio de um aplicativo. A Festa da Penha completa 450 anos este ano e acontece entre os dias 12 e 20 de abril.

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro dá início ao Cerco de Jericó 2020

Com o tema “Vinde às águas mais profundas”, o Cerco de Jericó da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, em Vila Velha acontece entre os dias 16 e 22 de março. Durante sete dias intensificam-se as orações comunitárias e pessoais e serão realizadas missas diárias assim como Adorações ao Santíssimo, confissões, jejuns e terços. Na segunda-feira (16) o tema é “Experiência do Amor de Deus” e quem celebra a missa das 19h30 é o padre mineiro Alexandre Fernandes. Após a missa acontece a adoração ao Santíssimo.

Presidente e diretores de casas espíritas se reúnem no próximo final de semana