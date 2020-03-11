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Fé e devoção

Festa da Penha 2020 com muitas novidades

Evento este ano completa 450 anos e acontece entre os dias 12 e 20 de abril

Publicado em 11 de Março de 2020 às 18:29

Públicado em 

11 mar 2020 às 18:29
Coluna da Fé

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Coluna da Fé

Brasil - Espirito Santo - Vitoria - Romaria dos Homens durante a Festa da Penha - Foto: Gabriel Lordello/ Mosaico Imagem Crédito: Gabriel Lordello/ Mosaico Imagem
As novidades e toda a programação da Festa da Penha 2020, maior evento religioso do Estado, serão divulgadas na manhã desta quinta-feira (12) mas uma delas é que o palco o Parque da Prainha, em Vila Velha será maior e mais próximo do mar. Além disso, as estruturas de alimentação e da feira de artesanato vão ganhar um ambiente mais amplo, moderno e de fácil acesso em frente à Companhia da Polícia Militar. 
Outra novidade é que uma empresa de ônibus vai oferecer o serviço de transporte a romeiros que desejam sair de suas cidades em direção aos eventos da Festa. Os locais de embarque serão acessados por meio de um aplicativo. A Festa da Penha completa 450 anos este ano e acontece entre os dias 12 e 20 de abril.

Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro dá início ao Cerco de Jericó 2020

Com o tema “Vinde às águas mais profundas”, o Cerco de Jericó da Paróquia Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, na Praia da Costa, em Vila Velha acontece entre os dias 16 e 22 de março. Durante sete dias intensificam-se as orações comunitárias e pessoais e serão realizadas missas diárias assim como Adorações ao Santíssimo, confissões, jejuns e terços. Na segunda-feira (16) o tema é “Experiência do Amor de Deus” e quem celebra a missa das 19h30 é o padre mineiro Alexandre Fernandes. Após a missa acontece a adoração ao Santíssimo.

Presidente e diretores de casas espíritas se reúnem no próximo final de semana

Presidentes e diretores das Casas Espíritas do Estado participam neste sábado (15) e domingo (16) do Encontro de Presidentes de Casas Espíritas (Enprece). O evento será na sede do Grupo da Fraternidade Espírita Jeronymo Ribeiro, em Vila Velha e o tema principal  são os aspectos práticos na gestão da casa espírita. Palestrantes do Rio de Janeiro e São Paulo estão entre os convidados. As inscrições estão abertas. Mais informações pelo telefone 3222-2117.

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