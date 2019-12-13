Conheça as técnicas para uma oração poderosa

Livro "A oração mais poderosa de todos os tempos" Crédito: Reprodução

Começar uma oração com um pedido ou lamentação é o principal erro na hora de realizar uma prece. Na obra A oração mais poderosa de todos os tempos (Luz da Serra Editora), o autor Bruno Gimenes explica e justifica qual é a forma ideal de conduzir uma reza, seja qual for o objetivo, intenção ou religião.

Para ele, oração é a conexão capaz de manipular as forças balsâmicas para curar tudo que precisa ser curado. Ao iniciar uma prece com gratidão, a energia do amor é emitida. Ela é capaz de se conectar com outras energias de luz pelo mundo, já que possui a mesma frequência. Esse processo, de agradecer e conectar-se na mesma vibração, são duas das quatro etapas propostas por Bruno para realizar a oração mais poderosa de todos os tempos.

Em onze capítulos, Bruno esclarece como descobriu essa forma de orar e explica porque as pessoas rezam errado. Além de revelar em detalhes as quatro etapas para uma prece poderosa, o autor ainda oferece uma oração conduzida - que pode ser realizada por meio da leitura ou áudio e apresenta uma rotina de oração para cada área da vida.

Bruno Gimenes, escritor Crédito: Divulgação

É importante destacar que a oração apresentada na obra é eficiente independentemente da crença religiosa  inclusive quando não há crença religiosa alguma. Para quem costuma fazer uma reza específica (Pai Nosso, Ave Maria), entoar mantras ou qualquer outro ritual religioso, a orientação é incluir a oração mais poderosa durante as práticas diárias.

Segundo Bruno, além de iniciar sempre com gratidão, há outro momento-chave essencial para realizar uma oração preciosa: o fim. Nos segundos finais da prece a conexão está no melhor nível de energia. Por isso, esse instante não deve ser quebrado ao abrir os olhos imediatamente. O ideal é manter os olhos fechados, seja por um minuto ou dez. É no período pós-conexão que as maiores inspirações acontecem.

É nesse instante final da conexão que mora o seu ouro. Para aproveitar essa fase da melhor forma possível, existe uma dica simples e absurdamente impactante. Ao terminar sua conexão, simplesmente mantenha os olhos fechados, e o estado de silêncio, por quanto tempo você conseguir, diz um trecho do livro.

Arrecadação de brinquedos

A Igreja Batista da Praia do Suá está promovendo a campanha "Faça uma criança feliz neste Natal", que pede a doação de brinquedos novos ou usados que estejam em boas condições de uso. Os presentes serão recolhidos até o dia 19 de dezembro, no templo que fica na Rua Ferreira Coelho, 34, Praia do Suá, Vitória.

Palestra espírita