Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Clube A Gazeta

Cinco Dicas de parceiros em Vila Velha

Para os assinantes do Clube A Gazeta, separamos algumas dicas de parceiros para conhecer na cidade de Vila Velha

Públicado em 

05 mai 2023 às 17:12
Clube A Gazeta

Colunista

Clube A Gazeta

Passeio em Vila Velha mostra o
Praia da Sereia, Vila Velha Crédito: Fernando Madeira
Quando o assunto é viver uma experiênciadiferenciada nos estabelecimentos capixabas, o Clube A Gazeta é nota 10. Oumelhor, 200! Já que esse é o número de parceiros que oferecem ofertas edescontos exclusivos para os assinantes do clube de benefícios.
Além desses parceiros já conhecidos, osassinantes podem contar com surpresas sazonais e promoções especiais. No mês demaio, por exemplo, alguns dos beneficiários participaram de um sorteio e osvencedores puderam ter a experiência de fazer uma tour por estabelecimentos doRoda de Boteco.
Para quem mora em Vila Velha, a lista é enorme e vai desde restaurantes até clínicas de estética e espaços para o seu animal de estimação. Pensando nisso, separamos algumas dicas de estabelecimentos parceiros para você conhecer:

PARA UMA NOITE DE JAPA

Quem quer ter a experiência de saborear uma comida japonesa em uma ocasião mais especial, pode dar uma passadinha no Japatê. Drinques exóticos e pratos da culinária tradicional oriental, os assinantes do Clube têm 20% de desconto nessas bebidas.

BONS CAFÉS

Já para aqueles que gostam de tomar um bom café no final de tarde, a Coffeetown é uma boa pedida na cidade canela-verde Vila Velha pelo espaço aconchegante. Os assinantes do Clube A Gazeta, além de garantirem descontos no valor total da compra, também têm direito a um espresso grátis.

ALMOÇO COM FRUTOS DO MAR

Especializado em frutos do mar, o Coco Bambu possui um amplo cardápio com comidas e bebidas diferenciadas. Assinantes do Clube A Gazeta tem 10% de desconto no valor total da conta e 10% de desconto no pedido da pizza, a partir das 18h.

UM PÉZINHO NO HAVAÍ

Qualidade de vida e alimentação saudável são as palavras de ordem no Aloha Hawaiian Restaurant. Além dos 15% de desconto no valor total da conta, os assinantes do Clube podem desfrutar de uma verdadeira experiência da culinária havaiana em um ambiente aconchegante e à beira mar.

UM DIA DE BELEZA

Femme tem um tratamento estético que apresenta um modelo inteligente de tornar os cuidados com a pele um hábito. Para os assinantes do Clube A Gazeta a notícia é ainda melhor. Isso porque a clínica oferece descontos exclusivos no Plano Estético Anual e nos serviços de limpeza facial e peeling de diamante.
Se você ainda não é assinante do Clube A Gazeta, basta acessar a loja clicando aqui ou entrar em contato com a Central de Relacionamentos, em horário comercial, pelo telefone e WhatsApp no número: (27) 33218699.

Clube A Gazeta

Beneficios que estao presentes no seu dia a dia. Acompanhe todas as novidades e o que e exclusivo para os socios do Clube A Gazeta

Tópicos Relacionados

Vila Velha
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
7 doces coreanos que todo fã de dorama precisa experimentar
Imagem de destaque
STJ tem maioria para que ex-CEO da Vale volte à condição de réu no caso Brumadinho
Imagem de destaque
Fim da 6x1 no Congresso: Planalto contradiz Motta e diz que estuda urgência para projeto

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados