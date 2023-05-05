Cinco Dicas de parceiros em Vila Velha

Praia da Sereia, Vila Velha Crédito: Fernando Madeira

Quando o assunto é viver uma experiênciadiferenciada nos estabelecimentos capixabas, o Clube A Gazeta é nota 10. Oumelhor, 200! Já que esse é o número de parceiros que oferecem ofertas edescontos exclusivos para os assinantes do clube de benefícios.

Além desses parceiros já conhecidos, osassinantes podem contar com surpresas sazonais e promoções especiais. No mês demaio, por exemplo, alguns dos beneficiários participaram de um sorteio e osvencedores puderam ter a experiência de fazer uma tour por estabelecimentos doRoda de Boteco.

Para quem mora em Vila Velha, a lista é enorme e vai desde restaurantes até clínicas de estética e espaços para o seu animal de estimação. Pensando nisso, separamos algumas dicas de estabelecimentos parceiros para você conhecer:

PARA UMA NOITE DE JAPA

Quem quer ter a experiência de saborear uma comida japonesa em uma ocasião mais especial, pode dar uma passadinha no Japatê . Drinques exóticos e pratos da culinária tradicional oriental, os assinantes do Clube têm 20% de desconto nessas bebidas.

BONS CAFÉS

Já para aqueles que gostam de tomar um bom café no final de tarde, a Coffeetown é uma boa pedida na cidade canela-verde Vila Velha pelo espaço aconchegante. Os assinantes do Clube A Gazeta, além de garantirem descontos no valor total da compra, também têm direito a um espresso grátis.

ALMOÇO COM FRUTOS DO MAR

Especializado em frutos do mar, o Coco Bambu possui um amplo cardápio com comidas e bebidas diferenciadas. Assinantes do Clube A Gazeta tem 10% de desconto no valor total da conta e 10% de desconto no pedido da pizza, a partir das 18h.

UM PÉZINHO NO HAVAÍ

Qualidade de vida e alimentação saudável são as palavras de ordem no Aloha Hawaiian Restaurant . Além dos 15% de desconto no valor total da conta, os assinantes do Clube podem desfrutar de uma verdadeira experiência da culinária havaiana em um ambiente aconchegante e à beira mar.

UM DIA DE BELEZA

Femme tem um tratamento estético que apresenta um modelo inteligente de tornar os cuidados com a pele um hábito. Para os assinantes do Clube A Gazeta a notícia é ainda melhor. Isso porque a clínica oferece descontos exclusivos no Plano Estético Anual e nos serviços de limpeza facial e peeling de diamante.