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Beatriz Seixas

Preço do gás encanado vai subir quase 2% a partir de 1º de agosto

Reajuste vai impactar mais de 57 mil consumidores do Estado

Públicado em 

31 jul 2019 às 01:31
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

ES - Linhares - Gasoduto Cacimbas-Catu Crédito: Agência Petrobras
A tarifa média do gás canalizado teve um reajuste de 1,98% no Espírito Santo. O aumento, válido a partir desta quinta-feira (01), é fruto da alta de 2,26% no preço da molécula do gás, que é fornecida pela Petrobras à BR Distribuidora.
Ao todo 57.745 consumidores, entre residenciais, comerciais, industriais e veiculares, serão impactados pelo reajuste.
O aumento se deu em função da revisão, prevista em contrato, que a Petrobras faz trimestralmente em relação ao preço da molécula. Nela, são considerados pontos como a cotação do petróleo, a oscilação cambial e também há uma parcela fixa que varia com o IGP (Índice Geral de Preços).
Atualmente, 13 municípios do Espírito Santo são atendidos pela rede da BR Distribuidora, que tem 452 quilômetros de extensão.
O reajuste foi homologado pela Agência de Regulação de Serviços Públicos do Espírito Santo (Arsp) e publicado no último dia 26 no Diário Oficial do Estado.
A molécula é um dos componentes para a formação da tarifa do gás. Além dela, são levados em consideração o transporte, a margem de distribuição e os tributos.

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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