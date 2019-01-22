Governo federal planeja conceder BR 262 à iniciativa privada

Rodovia 262 Crédito: Ricardo Medeiros/Arquivo

O governo federal planeja conceder a BR 262, que liga o Espírito Santo à Minas Gerais, à iniciativa privada ainda neste ano. A informação é do secretário especial da Casa Civil, o deputado federal Carlos Manato (PSL). Ele se reuniu nesta segunda-feira (22) com o ministro da Infraestrutura, Tarcísio Gomes de Freitas, que informou que além da 262, entrará no processo de concessão o trecho mineiro da BR 381.

De acordo com Manato, a previsão é que em abril os editais sejam lançados. A ideia desta vez é que não haja uma obrigatoriedade de duplicação de toda a rodovia, como aconteceu no passado e que acabou afastando o interesse de investidores em entrar no negócio.

Em 2013, o governo federal chegou a realizar um leilão, mas, diante da modelagem do contrato, nenhuma empresa se interessou em investir na rodovia. Depois disso, tiveram outras tentativas frustradas de incluir o Estado em um novo programa de concessões.

Segundo o deputado federal, desta vez será diferente: “Já estão sendo feitos estudos dentro do governo federal para que em abril possa ser viabilizada a concessão da BR 262 e da BR 381. O governo vai lançar o edital dentro de um contexto que possa ser realizado. Não precisa duplicar tudo. Se duplicar a rodovia de Viana até Venda Nova já é muito positivo, que é a região onde está a maior movimentação de veículos. Dessa forma, você não inviabiliza o interesse de investidores”, ponderou sem dar mais detalhes.

Na agenda com o ministro Tarcísio Freitas, Manato também tratou de outros temas ligados à infraestrutura capixaba, como a privatização da Codesa, a construção da ferrovia EF-118 e as obras de duplicação da BR 101.

conforme a coluna publicou em primeira mão no último dia 16. No caso da Codesa, o deputado frisou que a companhia docas capixaba será a primeira a ser privatizada e servirá de modelo para outras vendas por parte do governo federal. “Apesar de a Codesa estar com um prejuízo de cerca de R$ 25 milhões, ela não tem muitas dívidas trabalhistas. No últimos anos, ela acertou esse passivo. A privatização no Espírito Santo, que deve levar cerca de dois anos para acontecer, vai ser o piloto para outras companhias docas do país”, frisou Manato ao reforçar que o atual diretor-geral da Arsp, Julio Castiglioni, será o novo presidente da Codesa,

A nomeação dele e de outros membros de órgãos federais no Estado deverá acontecer a partir de fevereiro. Outra instituição que já está definida é o Dnit. O atual superintendente, Romeu Scheibe Neto, é quem continuará à frente do departamento no Estado.

Ferrovia

Sobre a EF-118, o maior aliado do presidente Jair Bolsonaro (PSL) informou que o governo federal mantém o compromisso para a construção da ferrovia até Anchieta. “O custo estimado por cada quilômetro de ferrovia é de R$ 25 milhões, ou seja, muito alto. Então, neste primeiro momento a ideia é chegar pelo menos até Anchieta.”

Manato acrescentou que pediu ao ministro da Infraestrutura que o governo possa ajudar a cobrar os resultados da Eco101, que é a empresa que administra a BR 101. “Eu pedi para cobrar o cumprimento do contrato. Existem muitos pontos que têm que ser duplicados e até agora não foram, por exemplo, até Guarapari. Vamos apertar eles aqui.”