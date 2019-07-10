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Beatriz Seixas

Governo federal exalta potencial do mercado de gás do ES

Márcio Félix diz que há oportunidades de negócios em gasodutos no Litoral Sul

Públicado em 

10 jul 2019 às 01:48
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Márcio Félix é secretário executivo do Ministério de Minas e Energia Crédito: Jefferson Rocio/Divulgação Mec Show
O secretário de Petróleo, Gás e Biocombustíveis do Ministério de Minas e Energia, Márcio Félix, exaltou o Espírito Santo, por meio das suas redes sociais, ao falar sobre o novo mercado de gás.
No Twitter, ele – que já foi secretário de Desenvolvimento por aqui – publicou: “Que tal um local no Brasil com infraestrutura disponível para, com pequenos ajustes, escoar, processar e transportar 15 milhões de m³ por dia de gás natural? Não é sonho, este local existe e se chama Espírito Santo. #NovoMercadodeGás.”
Perguntado pela coluna que tipos de ajustes podem ser importantes para acelerar esse mercado no Estado, Félix afirmou que além do que já está sendo feito, como o novo contrato de concessão e a estruturação da companhia de gás, a ES Gás, “seria fundamental um gasoduto marítimo interligando o campo de Roncador ao campo de Jubarte, passando pelas descobertas de Itaipu e Wahoo (ambas da BP), já em águas profundas capixabas”.
O secretário deixou caminhos onde estão as oportunidades em potencial. Agora é hora de os empreendedores arregaçarem as mangas. Que venham os negócios!

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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