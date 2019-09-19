Economia do ES cresceu, mas ainda não reagiu

Por outro lado,. Mesmo que o nível de emprego e a capacidade de consumo ainda estejam bem abaixo do desejado, a geração de postos de trabalho formal, o aumento da renda, a maior capacidade de compra e a redução na taxa de inadimplência ajudaram a economia capixaba a sair do vermelho,. Dessa forma, comércio e serviços tiveram boas atuações, com altas de 2,3% e 0,9%, respectivamente. O sinal que vem desses setores é positivo, mas ainda insuficiente para transmitir a confiança de que a economia capixaba caminha para um crescimento sólido.