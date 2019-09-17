Crise do petróleo: copo meio cheio ou meio vazio?

Preço do petróleo disparou desde o ataque a refinarias na Arábia Saudita Crédito: Divulgação

ataques a unidades petrolíferas na Arábia Saudita e os seus respectivos reflexos, ficou claro que até numa situação como essa existe o lado cheio do copo, embora o vazio seja motivo de muitas apreensões. O mercado é muito dinâmico e sempre vai ter espaço para perdas e ganhos. No caso dos últimos dias, com ose os seus respectivos reflexos, ficou claro que até numa situação como essa existe o lado cheio do copo, embora o vazio seja motivo de muitas apreensões.

Do ponto de vista global e das relações entre os países, conflitos deste tipo nunca são bons e sempre trazem a insegurança do que pode vir como resposta e quais serão os efeitos geopolíticos práticos que passam a figurar sobre a mesa.

petróleo como a principal consequência. Os ataques às refinarias acertaram em cheio a cotação da commodity, que chegou a subir 20% na segunda e, no fechamento de ontem, estava cotada na casa dos US$ 64. Se no curto prazo, entretanto, não há clareza sobre os desdobramentos da diplomacia mundial, de imediato é possível constatar o aumento do preço do barril decomo a principal consequência. Os ataques às refinarias acertaram em cheio a cotação da commodity, que chegou a subir 20% na segunda e, no fechamento de ontem, estava cotada na casa dos US$ 64.

alta dos preços da gasolina e do diesel nas bombas dos postos de combustíveis. Mas isso não aconteceu por aqui como se imaginava, uma vez que a Petrobras decidiu segurar os preços e aguardar como será o comportamento do valor do barril nos próximos dias. Se olharmos para o nosso umbigo, os respingos mais óbvios seriam ados postos de combustíveis. Mas isso não aconteceu por aqui como se imaginava, uma vez que a Petrobras decidiu segurar os preços e aguardar como será o comportamento do valor do barril nos próximos dias.

O lado bom dessa decisão claramente é o impacto não ter recaído sobre o consumidor, evitando até mesmo uma possível pressão sobre a inflação. Mas há o lado negativo da política de preços ter se mantido inalterada. Permanece a dúvida do que esperar do presidente da Petrobras, Roberto Castello Branco, e da equipe econômica comandada pelo ministro Paulo Guedes quando o assunto é interferência na estatal.

Jair Bolsonaro (PSL) paira a dúvida sobre o liberalismo de conveniência que é praticado por essa gestão. O episódio com os caminhoneiros em abril, quando após pressões da categoria o governo cancelou o reajuste do diesel, deixou um fantasma sobre a ingerência governamental na companhia. Desde o início do governo de(PSL) paira a dúvida sobre o liberalismo de conveniência que é praticado por essa gestão. O episódio com os caminhoneiros em abril, quando após pressões da categoria o governo cancelou o reajuste do diesel, deixou um fantasma sobre a ingerência governamental na companhia.

Como o Brasil sofreu, há pouco tempo, com a mão pesada do governo sobre as decisões da Petrobras – por exemplo, quando a ex-presidente Dilma Rousseff segurou o preço da gasolina para evitar o avanço da inflação, prejudicando severamente as contas da estatal e maquiando os dados reais – qualquer decisão que demonstre semelhança com as práticas passadas é uma ameaça para a independência desejada na Petrobras.





Outro aspecto negativo veio do lado empresarial. Alguns donos de postos do país aumentaram os preços nas bombas imediatamente, mesmo sem ter havido qualquer alteração dos custos nas refinarias. Pagar alguns centavos a mais pelo litro da gasolina vira questão secundária. O ponto aqui é outro: o oportunismo existente entre algumas empresas do setor produtivo.

Espírito Santo, se houve algo nesse sentido, foi pontual, mas em outros Estados brasileiros aconteceram denúncias de que alguns postos estavam usando os ataques na Arábia Saudita como pretexto para reajustar os preços para os clientes. Situação que foi criticada, inclusive, pelo presidente da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Décio Oddone. Felizmente, essa não foi uma prática em série. No, se houve algo nesse sentido, foi pontual, mas em outros Estados brasileiros aconteceram denúncias de que alguns postos estavam usando os ataques na Arábia Saudita como pretexto para reajustar os preços para os clientes. Situação que foi criticada, inclusive, pelo presidente da Agência Nacional do Petróleo (ANP), Décio Oddone.

Voltando para o que há de positivo, o Brasil tem a oportunidade, com essa crise internacional do petróleo, de atrair ainda mais olhares e interesse das empresas estrangeiras nos leilões do pré-sal que estão previstos para acontecer neste ano. Diferentemente do exterior, o Brasil não lida com os conflitos históricos do Oriente Médio. Então, de certa forma aqui pode se tornar um porto seguro para esses players.

têm potencial de aumentar a arrecadação com royalties e participações especiais, uma vez que o preço do barril é um dos fatores na composição das compensações financeiras pagas pelas petroleiras. Mas vale destacar que, por mais positivo que seja o incremento de receita, ele é perene, dada a perspectiva de estabilização da produção e dos preços. Fora isso, os Estados produtores, incluindo o Espírito Santo,, uma vez que o preço do barril é um dos fatores na composição das compensações financeiras pagas pelas petroleiras. Mas vale destacar que, por mais positivo que seja o incremento de receita, ele é perene, dada a perspectiva de estabilização da produção e dos preços.