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Beatriz Seixas

Casagrande vai ao TCU pedir retomada das obras da 262

O governador do ES terá ainda outras agendas em Brasília

Publicado em 12 de Março de 2019 às 00:42

Públicado em 

12 mar 2019 às 00:42
Beatriz Seixas

Colunista

Beatriz Seixas

Obra de duplicação da BR 262 na altura de Marechal Floriano: modelo de concessão da rodovia está sendo estudado. Crédito: Divulgação
O governador Renato Casagrande (PSB) vai nesta terça-feira (12) à Brasília para cumprir agendas com representantes de diversos órgãos, entre eles do Tribunal de Contas da União (TCU). O objetivo é pedir que o ministro Raimundo Carreiro reavalie a decisão do tribunal de paralisar as obras da BR 262
"A posição do TCU precisa ser refletida e analisada. A obra da BR 262 em questão é pequena. Ela não tem denúncia de desvio de dinheiro. O que tem é uma questão de concepção de projeto. E, na nossa avaliação, não cabe ao órgão controlador interferir nisso. Vamos fazer um apelo para que o TCU abra o caminho para que essa obra não pare", declarou Casagrande.
O governador terá ainda reuniões com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. De acordo com Renato Casagrande, será discutido o direcionamento de recursos para projetos de macrodrenagem no Estado.  "Estamos querendo a prorrogação do prazo para aplicar recursos que captamos lá atrás para Vila Velha e Cariacica, cerca de R$ 347 milhões."

Beatriz Seixas

Jornalista de A Gazeta, há mais de 10 anos acompanha a cobertura de Economia. É colunista desde 2018 e traz neste espaço informações e análises sobre a cena econômica

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