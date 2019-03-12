Casagrande vai ao TCU pedir retomada das obras da 262

O governador Renato Casagrande (PSB) vai nesta terça-feira (12) à Brasília para cumprir agendas com representantes de diversos órgãos, entre eles do Tribunal de Contas da União (TCU). O objetivo é pedir que o ministro Raimundo Carreiro reavalie a

"A posição do TCU precisa ser refletida e analisada. A obra da BR 262 em questão é pequena. Ela não tem denúncia de desvio de dinheiro. O que tem é uma questão de concepção de projeto. E, na nossa avaliação, não cabe ao órgão controlador interferir nisso. Vamos fazer um apelo para que o TCU abra o caminho para que essa obra não pare", declarou Casagrande.