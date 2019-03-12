Casagrande vai ao TCU pedir retomada das obras da 262

O governador Renato Casagrande (PSB) vai nesta terça-feira (12) à Brasília para cumprir agendas com representantes de diversos órgãos, entre eles do Tribunal de Contas da União (TCU). O objetivo é pedir que o ministro Raimundo Carreiro reavalie a decisão do tribunal de paralisar as obras da BR 262.
"A posição do TCU precisa ser refletida e analisada. A obra da BR 262 em questão é pequena. Ela não tem denúncia de desvio de dinheiro. O que tem é uma questão de concepção de projeto. E, na nossa avaliação, não cabe ao órgão controlador interferir nisso. Vamos fazer um apelo para que o TCU abra o caminho para que essa obra não pare", declarou Casagrande.
O governador terá ainda reuniões com o presidente da Caixa Econômica Federal, Pedro Guimarães, e com o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. De acordo com Renato Casagrande, será discutido o direcionamento de recursos para projetos de macrodrenagem no Estado. "Estamos querendo a prorrogação do prazo para aplicar recursos que captamos lá atrás para Vila Velha e Cariacica, cerca de R$ 347 milhões."