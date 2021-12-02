Ditos populares para refletir sobre esses tempos de pandemia

Se "a voz do povo é a voz de Deus", vale ouvi-la quando tudo o mais demonstra perda de poder explicativo para o que nos cerca. Capacidade de explicação – da ciência, dos dogmas religiosos ou políticos – que se acentuou com todos os desdobramentos do reconhecimento de uma pandemia que nos liga a todos.

A utilização de forma egoísta das vacinas – que se concentram majoritariamente em países ricos – enseja o surgimento de novas ondas a partir de países pobres. Neles a baixa cobertura vacinal enseja a mutação do vírus que se coloca cada vez mais forte e assustador para o chamado mundo desenvolvido.

Enquanto continuarem a florecer fundamentalismos ligados às diversas versões da teologia da prosperidade, é crescente a insegurança que assola a todos. De forma resumida, o que guia fundamentalistas e apologistas da prosperidade modelo Eu S.A. é a crença sectária no "cada um por si e Deus por mim".

O resultado está aí nas ruas e caminhos e constatáveis para quem tiver olhos para ver e ouvidos para escutar. Para além de contundentes estatísticas sobre insegurança alimentar – número de pessoas que não sabem quando poderão se alimentar, é crescente a desnutrição grave, aquela que debilita sistemas imunológicos e amplia imensamente o risco de morte.

Como alguém pode se sentir seguro diante de um quadro tão cruel para crescente parcela da população? De que vale tentar se proteger em condomínios e em veículos individuais que cada vez mais fragmentam a sociedade? Como pode alguém acreditar que diante do esgarçamento social que resulta do neoliberalismo dogmático, aparatos de segurança – governamentais, organizados em milícias, ou através de armamentos nas mãos de "cidadãos de bem" – efetivamente protegem a vida ainda que de uma minoria abastada financeiramente

O desnudar de dívidas sociais que foram agravadas com a pandemia, mas que já estavam há muito presentes entre nós, precisa mover quem delas tem consciência para o colocar a mão na massa. É ingenuidade pensar que tudo passará com a pandemia.

O pandemônio social e econômico já estava instalado antes do surgimento da Covid 19. O que a pandemia fez foi agravar o que já era urgente. "Enfiar a cabeça no buraco para esperar o vendaval passar" é se render à distopia que leva todos a perderem a esperança.