O 'day after' das eleições municipais no ES e no Brasil

Registrei aqui outro dia que está contratada uma tendência de piora nas contas dos municípios . Tem mais. Houve outro aumento de gastos com pessoal ainda no primeiro semestre deste ano eleitoral de 2024. E, o que é mais grave, em municípios que tiveram déficit primário em 2023.

Assim, a situação fiscal dos municípios, que já tinha piorado no ano passado, deve ficar ainda mais frágil com a ampliação dos gastos com a folha de pessoal. Bráulio Borges calcula que o aumento do efetivo de funcionários nas prefeituras fez com que, desde 2010, os gastos tenham passado de 3,5% do PIB para 4,3% do PIB. Já nos estados, segundo ele, as despesas com pessoal permaneceram mais ou menos constantes.

A moral da história é que os municípios estão rondando o limite de 54% da receita líquida corrente. Segundo a Confederação Nacional dos Municípios, em 2023, 14% das prefeituras já haviam ultrapassado o teto. Ao mesmo tempo, 15% haviam passado de 48,6%, enquanto outros 14% estavam no limite prudencial (acima de 51,3% da RCL).

Podem não parar por aí. Se for aprovado no Senado o projeto de lei 164/12, que já passou pela Câmara Federal, serão retiradas das despesas com pessoal os gastos com terceirização. Essas despesas passariam a ser excluídas do teto. Abre a porta para mais gastos.

Mesmo com o aumento da cota do Fundo de Participação dos Municípios e do tamanho do Fundeb para os gastos com educação e professores, ainda assim o aumento dos gastos com pessoal muitas vezes ultrapassa a evolução das receitas.

Vem daí uma conclusão que tende a formar consenso: a situação fiscal dos municípios já requer que os novos prefeitos eleitos agora em 2024 sejam levados, por imperativo de realidade, à promoção de reformas administrativas e previdenciárias. Aliás, os três níveis de governo no Brasil já estão diante deste dilema e imperativo.

A demografia bate à porta de todos: necessidade de reposição de aposentados e, ao mesmo tempo, necessidade de reforma previdenciária. Outro dia, o editorial do Valor Econômico clamou: “a reforma administrativa, tarefa urgente para a União, deveria se estender a todas as cidades”.

A Constituição de 1988 aumentou as obrigações dos estados e municípios. E estimulou um boom de criação de novos municípios. Em 1980, o Brasil tinha 3.992 municípios. Cresceram para 4.991 em 1991, 5.498 em 1997 e 5.568 atualmente. É um dilema institucional e político.

Os municípios são entes federativos muito importantes. Mas grande parte deles não consegue gerar recursos próprios para custear a máquina da prefeitura. Dependem da União e dos estados. Há um quadro de saturação. As máquinas de governo não são sustentáveis. A “prefeiturização” do país deu efeito bumerangue.

Gastos com funcionalismo Crédito: Amarildo

Aloísio Araújo é cirúrgico: “Aproximadamente 20% dos municípios têm mais eleitores do que habitantes. É um pouco estranho. Há uma quantidade grande de municípios que vivem de repasse. Tem um monte de municípios-fantasma. Houve muito desmembramento de municípios. A parte do município com arrecadação alta se emancipa, e fica o município dependente de transferências”.

Portanto, concluídas as eleições o “day after” vai mostrar necessidades de ajustes fiscais e revisão de prioridades.