Ainda dá tempo de comprar fantasia!

A MUG comprovou no ensaio técnico que para "Sorrir e Sambar é só Começar" e que a alegria está no rosto dos seus componentes. Na foto, a majestade Fernanda Figueredo, à frente da bateria Pura Ousadia. Crédito: Bruno Barros

Começou a semana mais aguardada do ano para o sambista capixaba! Os desfiles no Sambão do Povo começam já nesta quinta-feira (21) com Mocidade Serrana, Mocidade da Praia, União Jovem de Itacibá e Independente de Eucalipto. E se você tem vontade de desfilar ainda dá tempo de procurar uma agremiação e garantir a sua fantasia!

A Boa Vista parcela os valores dos figurinos em até três vezes no cartão. As fantasias de ala custam R$ 250 e as composições de carro saem a R$ 500. Já a Imperatriz do Forte, primeira a desfilar no sábado (23), tem fantasias de alas com preços de R$ 150 a R$ 180 e composições de carro a R$ 350.

Para o desfile de sexta-feira (22), o Império de Fátima tem fantasias entre R$ 50 e R$ 80 que vão ser vendidas hoje no ensaio geral da escola, na Praça do Cultura Brasil, em Bairro de Fátima, na Serra.

NA ARQUIBANCADA

Se você não quer desfilar, pode optar por assistir ao espetáculo das escolas de samba da arquibancada do Sambão do Povo. Comprar um ingresso é simples: basta comparecer a qualquer Casa Lotérica e informar os códigos de cada dia. Para quinta-feira (21), o convênio é o 20911489 e o identificador 10102. Para sexta-feira (22), convênio 20911489 e identificador 10103. Para o sábado (23), convênio 20911489 e o identificador 10104. Os ingressos variam de R$ 26 (inteira) na quinta-feira a R$ 77 (inteira) no sábado.

SOBRE OS ENSAIOS

O público do Sambão do Povo deu um verdadeiro show no sábado passado, último dia de ensaios técnicos. Mesmo com a fina chuva que caiu sobre a avenida, ninguém arredou o pé e a maioria ficou até o final. MUG, Piedade e São Torquato apresentaram belíssimos ensaios – organizados, com canto forte das comunidades e lindas alas de baianas.

BENDITO VENTO

O vento promete ser mais uma preocupação para os casais de mestre-sala e porta-bandeira. Nos ensaios técnicos, alguns deles passaram sufoco com a bandeira enrolando no mastro e batendo no rosto dos mestres-salas, principalmente na apresentação em frente à primeira cabine de jurados. Atenção ali!

MÃEZONA