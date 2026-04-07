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Aviso meteorológico

Regiões do ES recebem alerta para chuvas intensas nesta quarta-feira (8)

O Inmet emitiu o alerta que compreende principalmente as regiões Sul, Serrana e Caparaó do Estado; veja as cidades afetadas

Publicado em 07 de Abril de 2026 às 15:31

Mikaella Mozer

Mikaella Mozer

Publicado em 

07 abr 2026 às 15:31
ES recebe alerta de chuva intensa para as regiões Sul e Serrana
As chuvas nesta quarta-feira (8) devem atingir principalmente as regiões Sul e Serrana do Estado Crédito: Reprodução | Inmet
As regiões Sul e Serrana do Espírito Santo estão com aviso de perigo potencial para chuvas intensas durante a quarta-feira (8). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume esperado para os 32 municípios afetados é de até 50 milímetros durante o dia ou 20 a 30 mm por hora.
Os moradores das regiões podem esperar também ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora. 

Confira as cidades afetadas:
  1. Afonso Cláudio
  2. Alegre
  3. Alfredo Chaves
  4. Anchieta
  5. Apiacá
  6. Atílio Vivacqua
  7. Bom Jesus do Norte
  8. Brejetuba
  9. Cachoeiro de Itapemirim
  10. Castelo
  11. Conceição do Castelo
  12. Divino de São Lourenço
  13. Domingos Martins
  14. Dores do Rio Preto
  15. Guaçuí
  16. Ibatiba
  17. Ibitirama
  18. Iconha
  19. Irupi
  20. Itapemirim
  21. Iúna
  22. Jerônimo Monteiro
  23. Marataízes
  24. Mimoso do Sul
  25. Muniz Freire
  26. Muqui
  27. Piúma
  28. Presidente Kennedy
  29. Rio Novo do Sul
  30. São José do Calçado
  31. Vargem Alta
  32. Venda Nova do Imigrante

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