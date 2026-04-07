Regiões do ES recebem alerta para chuvas intensas nesta quarta-feira (8)

As regiões Sul e Serrana do Espírito Santo estão com aviso de perigo potencial para chuvas intensas durante a quarta-feira (8). Segundo o Instituto Nacional de Meteorologia (Inmet), o volume esperado para os 32 municípios afetados é de até 50 milímetros durante o dia ou 20 a 30 mm por hora.
Os moradores das regiões podem esperar também ventos intensos de 40 a 60 quilômetros por hora.
Confira as cidades afetadas:
- Afonso Cláudio
- Alegre
- Alfredo Chaves
- Anchieta
- Apiacá
- Atílio Vivacqua
- Bom Jesus do Norte
- Brejetuba
- Cachoeiro de Itapemirim
- Castelo
- Conceição do Castelo
- Divino de São Lourenço
- Domingos Martins
- Dores do Rio Preto
- Guaçuí
- Ibatiba
- Ibitirama
- Iconha
- Irupi
- Itapemirim
- Iúna
- Jerônimo Monteiro
- Marataízes
- Mimoso do Sul
- Muniz Freire
- Muqui
- Piúma
- Presidente Kennedy
- Rio Novo do Sul
- São José do Calçado
- Vargem Alta
- Venda Nova do Imigrante