Raio interrompe sinal da TV Gazeta na Grande Vitória

Atualização: O sinal começou a ser restabelecido por volta das 19h deste sábado. Às 21h30, o sinal havia sido normalizado em toda a Grande Vitória
O temporal que atingiu a Grande Vitória, na tarde deste sábado (30), provocou a interrupção do sinal da TV Gazeta em municípios da Região Metropolitana. Um raio atingiu uma das torres de transmissão no Morro da Fonte Grande. Equipes da TV trabalham no local para restabelecer o sinal o mais rápido possível.
Apesar do ocorrido, a programação da TV Gazeta segue sendo transmitida normalmente no GloboPlay. É só baixar o aplicativo na loja do seu celular ou smartTV para assistir aos programas nacionais e locais ao vivo, clicando no botão "Agora" do GloboPlay. É de graça.