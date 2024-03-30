Sair
Assine
Entrar

ENTRE OU CADASTRE-SE
Clique e assine A Gazeta
Menu Lateral – A Gazeta

Redes Sociais

Entre para receber conteúdo exclusivo.
Esqueci minha senha
Não é cadastrado? Cadastre-se
ou
Crie sua conta A Gazeta
Já tem uma conta? Entre
Recuperar senha

Preencha o campo abaixo com seu email.

Já tem uma conta? Entre
Chuva no ES

Raio interrompe sinal da TV Gazeta na Grande Vitória

Equipes trabalham para restabelecimento do sinal; veja alternativas para acompanhar a transmissão da TV Gazeta ao vivo

Publicado em 30 de Março de 2024 às 17:45

Redação de A Gazeta

Redação de A Gazeta

Publicado em 

30 mar 2024 às 17:45
Torres de transmissão no Parque da Fonte Grande
Torres de transmissão no Parque da Fonte Grande Crédito: Fernando Madeira
Atualização: O sinal começou a ser restabelecido por volta das 19h deste sábado. Às 21h30, o sinal havia sido normalizado em toda a Grande Vitória
O temporal que atingiu a Grande Vitória, na tarde deste sábado (30), provocou a interrupção do sinal da TV Gazeta em municípios da Região Metropolitana. Um raio atingiu uma das torres de transmissão no Morro da Fonte Grande. Equipes da TV trabalham no local para restabelecer o sinal o mais rápido possível.
Apesar do ocorrido, a programação da TV Gazeta segue sendo transmitida normalmente no GloboPlay. É só baixar o aplicativo na loja do seu celular ou smartTV para assistir aos programas nacionais e locais ao vivo, clicando no botão "Agora" do GloboPlay. É de graça.

Este vídeo pode te interessar

Tópicos Relacionados

Chuva no ES
Viu algum erro?
Fale com a redação
Informar erro!

Notou alguma informação incorreta no conteúdo de A Gazeta? Nos ajude a corrigir o mais rapido possível! Clique no botão ao lado e envie sua mensagem

Fale com a gente

Envie sua sugestão, comentário ou crítica diretamente aos editores de A Gazeta

A Gazeta integra o

Saiba mais

Recomendado para você

Imagem de destaque
Quer ganhar massa muscular? Veja 10 receitas com peixe ricas em proteínas
Imagem de destaque
Empresário é sequestrado em Cariacica e obrigado a sacar R$ 9 mil em Vila Velha
Trecho será fechado por uma hora para obra de duplicação; operação depende das condições climáticas
BR 101 será interditada nesta quarta (22) para detonação de rochas em Iconha

Privacidade e segurança

© 1996 - 2024 A Gazeta. Todos os direitos reservados