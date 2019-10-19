Marinha alerta para ventos de 60 km/h no litoral do Espírito Santo

Ventos fortes em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini

Uma frente fria que está prevista para se aproximar do Espirito Santo, pode causar ventos de até 60km/h no litoral capixaba, principalmente ao sul de Marataízes, até a manhã deste sábado (19).

A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), relata que a frente fria passará nas proximidades do litoral do estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, e os ventos virão de direção Leste a Nordeste.