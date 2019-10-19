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Marinha alerta para ventos de 60 km/h no litoral do Espírito Santo

Uma frente fria  que passa pela Região Sudeste pode causar ventos no litoral capixaba até a manhã deste sábado (19)

Publicado em 18 de Outubro de 2019 às 22:03

Natalia Vicente

Natalia Vicente

Publicado em 

18 out 2019 às 22:03
Ventos fortes em Vila Velha Crédito: Vitor Jubini
Uma frente fria que está prevista para se aproximar do Espirito Santo, pode causar ventos de até 60km/h no litoral capixaba, principalmente ao sul de Marataízes, até a manhã deste sábado (19). 
A Marinha do Brasil, por meio do Centro de Hidrografia da Marinha (CHM), relata que a frente fria passará nas proximidades do litoral do estados do Rio de Janeiro e do Espírito Santo, e os  ventos virão de direção Leste a Nordeste.
A Marinha do Brasil ainda alerta que é importante consultar as informações meteorológicas para evitar qualquer tipo de perigo antes de entrar em alto mar.

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