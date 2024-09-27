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Clima

Frente fria pode deixar temperaturas amenas e provocar chuva no ES

Após calorão dos últimos dias, nebulosidade deve aumentar no trecho litorâneo capixaba e há previsão de chuva fraca em algumas regiões; confira
Caroline Freitas

Caroline Freitas

Publicado em 

27 set 2024 às 18:08

Publicado em 27 de Setembro de 2024 às 18:08

Chuva
Tempo nublado em Vitória Crédito: Fernando Madeira
Uma nova frente fria, que avança do Sul para o Sudeste, deve trazer alívio para parte dos capixabas neste fim de semana, segundo a empresa Climatempo. Após o calor dos últimos dias, a nebulosidade deve aumentar no trecho litorâneo e há previsão de chuva fraca e temperaturas mais amenas em algumas cidades – o que fica confirmado na previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Sábado (28)
  • Grande Vitória: o sol aparece entre nuvens e deve haver chuva passageira durante a noite. As temperaturas vão oscilar entre 23 °C e 29 °C.
  • Sul: o cenário se repete, e é esperada a temperatura mínima de 21°C e máxima de 32°C. Nas partes mais altas da região, as temperaturas ficam ainda mais amenas, com mínima de 18 °C e máxima de 29 ºC.
  • Serrana, o sol também deve aparecer entre nuvens, com chuva em alguns momentos do dia, deixando as temperaturas entre 20 °C e 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 28 °C. 
  • Nordeste: também há expectativa de chuva fraca, entre a madrugada e o início da manhã. As temperaturas devem ficar entre 21 °C e 32 °C. 
  • Não há previsão de chuva nas demais áreas, entretanto, as temperaturas tendem a diminuir em todo o Estado. 
  • Norte: os termômetros oscilam entre 20 °C e 33 °C. 
  • Noroeste: temperaturas ficam entre 22 ºC e 34 ºC, com exceção de Mantenópolis e Alto Rio Novo, com mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.
Domingo (29)
  • O tempo segue instável em alguns trechos do Espírito Santo. 
  • Grande Vitória: a previsão é de sol entre nuvens ao longo do dia, e chuva entre a madrugada e o início da manhã. As temperaturas devem ficar entre 23 °C e 29 °C.
  • Sul: previsão similar, com temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C. Já nas áreas mais altas, de 19 °C a 28 °C.
  • Serrana: sol entre nuvens e chuva em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima prevista é de 20 °C e a máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.
  • Norte: sol entre nuvens, mas não há previsão de chuva. Os termômetros oscilam entre 21 °C e 32 °C.
  • Noroeste: apesar do sol tímido, também não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas as temperaturas ficam entre 22 °C e 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.
  • Nordeste: sol entre nuvens e chuva entre a madrugada e o início da manhã. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.
Frente fria deixa tempo instável em cidades do ES no fim de semana
Frente fria deixa tempo instável em cidades do ES no fim de semana Crédito: Incaper

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