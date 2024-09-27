Frente fria pode deixar temperaturas amenas e provocar chuva no ES

Uma nova frente fria, que avança do Sul para o Sudeste, deve trazer alívio para parte dos capixabas neste fim de semana, segundo a empresa Climatempo. Após o calor dos últimos dias, a nebulosidade deve aumentar no trecho litorâneo e há previsão de chuva fraca e temperaturas mais amenas em algumas cidades – o que fica confirmado na previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).
Sábado (28)
- Grande Vitória: o sol aparece entre nuvens e deve haver chuva passageira durante a noite. As temperaturas vão oscilar entre 23 °C e 29 °C.
- Sul: o cenário se repete, e é esperada a temperatura mínima de 21°C e máxima de 32°C. Nas partes mais altas da região, as temperaturas ficam ainda mais amenas, com mínima de 18 °C e máxima de 29 ºC.
- Serrana, o sol também deve aparecer entre nuvens, com chuva em alguns momentos do dia, deixando as temperaturas entre 20 °C e 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.
- Nordeste: também há expectativa de chuva fraca, entre a madrugada e o início da manhã. As temperaturas devem ficar entre 21 °C e 32 °C.
- Não há previsão de chuva nas demais áreas, entretanto, as temperaturas tendem a diminuir em todo o Estado.
- Norte: os termômetros oscilam entre 20 °C e 33 °C.
- Noroeste: temperaturas ficam entre 22 ºC e 34 ºC, com exceção de Mantenópolis e Alto Rio Novo, com mínima de 20 °C e máxima de 32 °C.
Domingo (29)
- O tempo segue instável em alguns trechos do Espírito Santo.
- Grande Vitória: a previsão é de sol entre nuvens ao longo do dia, e chuva entre a madrugada e o início da manhã. As temperaturas devem ficar entre 23 °C e 29 °C.
- Sul: previsão similar, com temperatura mínima de 21 °C e máxima de 31 °C. Já nas áreas mais altas, de 19 °C a 28 °C.
- Serrana: sol entre nuvens e chuva em alguns momentos do dia. Nas áreas menos elevadas, a temperatura mínima prevista é de 20 °C e a máxima de 30 °C. Nas áreas altas: mínima de 17 °C e máxima de 28 °C.
- Norte: sol entre nuvens, mas não há previsão de chuva. Os termômetros oscilam entre 21 °C e 32 °C.
- Noroeste: apesar do sol tímido, também não há previsão de chuva. Nas áreas menos elevadas as temperaturas ficam entre 22 °C e 32 °C. Em Mantenópolis e Alto Rio Novo: mínima de 20 °C e máxima de 30 °C.
- Nordeste: sol entre nuvens e chuva entre a madrugada e o início da manhã. Temperatura mínima de 21 °C e máxima de 32 °C.