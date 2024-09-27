Frente fria pode deixar temperaturas amenas e provocar chuva no ES

Uma nova frente fria, que avança do Sul para o Sudeste, deve trazer alívio para parte dos capixabas neste fim de semana, segundo a empresa Climatempo. Após o calor dos últimos dias, a nebulosidade deve aumentar no trecho litorâneo e há previsão de chuva fraca e temperaturas mais amenas em algumas cidades – o que fica confirmado na previsão do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).