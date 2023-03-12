Com alertas de temporais no RJ e SP, como fica o tempo no ES?

Vizinhos do Espírito Santo, os Estados do Rio de Janeiro e São Paulo receberam alerta de temporal para este fim de semana. Mas como fica o tempo em território capixaba?

Em São Paulo, a previsão deste domingo (12) é de que um vórtice ciclônico intensifique as áreas de instabilidades e chuva persista por todo o Estado. Segundo o Climatempo, as temperaturas irão diminuir um pouco em relação aos dias anteriores e as chances para ocorrência de temporais também permanecem.

Já no Rio, as pancadas de chuva retornam durante esta tarde. Na Região Serrana fluminense, há risco alto para temporais “com condição para novos transtornos como deslizamentos de terra e alagamentos em função do alto volume de chuva dos últimos dias e também queda de árvores”.

Para o Espírito Santo, a previsão é de que, na segunda-feira (13), a umidade trazida pelos ventos costeiros provoque chuva rápida na madrugada e durante a manhã, entre a Grande Vitória e a Região Nordeste, com tendência de tempo aberto nos demais horários.

Previsão para 13/03/2023 Crédito: Incaper/Divulgação

“Ao longo do dia, previsão de chuva esparsa pelas demais áreas do norte capixaba e no trecho leste da Região Serrana. Não há expectativa de chuva nas demais áreas do Estado”, informou a Coordenação de Meteorologia do Instituto Capixaba de Pesquisa, Assistência Técnica e Extensão Rural (Incaper).