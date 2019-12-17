Chefe da Polícia Civil do Espírito Santo é vítima de golpe no celular

O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, se tornou vítima de um golpe no número do seu celular, com estelionatários usando o seu nome. Curiosamente, no ano passado houve situação semelhante envolvendo o seu antecessor, o delegado Guilherme Daré.
Em mensagem divulgada na sua rede social, Arruda narrou o fato:
“Amigos, criaram um perfil com meu nome e foto para aplicar golpes. O número de celular utilizado é o (27) 99653-4353. Registrei a ocorrência e providências estão sendo tomadas. Se perceberem qualquer atuação estranha em meu nome entrem em contato pelo número (27) 3137-9089. Muito obrigado.”
Na página do chefe da PC no Facebook, uma internauta resumiu bem o caso: "É muita ousadia". Outro afirmou: "Estão de brincadeira! Perderam o respeito".