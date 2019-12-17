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Leonel Ximenes

Chefe da Polícia Civil do Espírito Santo é vítima de golpe no celular

José Darcy Arruda denuncia que criaram um perfil com seu nome e foto para aplicar golpes

Publicado em 17 de Dezembro de 2019 às 15:50

Públicado em 

17 dez 2019 às 15:50
Leonel Ximenes

Colunista

Leonel Ximenes

Arruda: "Registrei a ocorrência e providências estão sendo tomadas" Crédito: Facebook de José Darcy Arruda
O delegado-geral da Polícia Civil, José Darcy Arruda, se tornou vítima de um golpe no número do seu celular, com estelionatários usando o seu nome. Curiosamente, no ano passado houve situação semelhante envolvendo o seu antecessor, o delegado Guilherme Daré.

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Em mensagem divulgada na sua rede social, Arruda narrou o fato:
“Amigos, criaram um perfil com meu nome e foto para aplicar golpes. O número de celular utilizado é o (27) 99653-4353. Registrei a ocorrência e providências estão sendo tomadas. Se perceberem qualquer atuação estranha em meu nome entrem em contato pelo número (27) 3137-9089. Muito obrigado.”
Na página do chefe da PC no Facebook, uma internauta resumiu bem o caso: "É muita ousadia". Outro afirmou: "Estão de brincadeira! Perderam o respeito".

Leonel Ximenes

Iniciou sua historia em A Gazeta em 1996, como redator de Esporte e de Cidades. De la para ca, acumula passagens pelas editorias de Policia, Politica, Economia e, como editor, por Esportes e Brasil & Mundo. Tambem atuou no Caderno Dois e nos Cadernos Especiais e editou o especial dos 80 anos de A Gazeta. Desde 2010 e colunista. E formado em Jornalismo pela Universidade Federal do Espirito Santo.

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