Cerco eletrônico começa até o fim do mês em Vitória

Videowall da Prefeitura de Vitória: equipamento recebe imagens captadas pelo cerco eletrônico da cidade. Crédito: Divulgação/PMV

Até o final de abril vai entrar em operação o cerco eletrônico, as 18 barreiras que vão monitorar todos os veículos que entram em Vitória e saem da cidade. Por meio de câmeras instaladas em pórticos, serão fotografados os veículos e suas placas com o objetivo de se combater o crime.

O programa

Um software vai fazer a leitura da placa, consultar um banco de dados e dar o alarme caso o veículo tenha restrição de roubo ou furto. Além dos pórticos, o veículo será acompanhado pelas 230 câmeras espalhadas pela Capital.

A parceria

As imagens ficarão arquivadas em um banco de dados durante um ano. A Secretaria Municipal de Segurança aguarda agora a assinatura de um convênio com a Sesp que permitirá ao município acessar o banco de dados do Detran-ES.

Máquinas ligadas

Ontem Erick Musso usou a Assembleia para anunciar, em coletiva, sua nova opção partidária. Hoje Max Filho fará o mesmo, no auditório da PMVV. Pode isso, MP?

Dormiu com o DEM...

Por falar em Erick, o caminho natural dele era o DEM. O presidente da Assembleia chegou a ser recebido em Brasília por Rodrigo Maia, que ocupava interinamente a Presidência da República. Mas...

...acordou com o PRB

No meio do caminho, a deputada Norma Ayub passou a comandar o DEM no Estado, o que significou um realinhamento dos demistas com as forças de oposição ao Palácio Anchieta. O governista Erick, então, resolveu se filiar ao PRB, unha e carne com o Palácio Anchieta.

Carneiro bem cotado

Roberto Carneiro está valorizado no Palácio Anchieta. Como a coluna publicou ontem em primeira mão no Gazeta Online, ele assumirá a Casa Civil no lugar do José Carlos da Fonseca Júnior, que vai se candidatar a deputado

Sinal fechado

Tyago Hoffmann, secretário de Transporte e Trânsito de Vitória, não avançou o sinal. Ele desistiu de deixar o cargo para se candidatar a deputado pelo PSB.

Mais do mesmo

A Subsecretaria de Cultura de Vila Velha, que estava com a Secretaria de Esportes, vai virar Secretaria de Cultura e Turismo.

Constatação

Quando o país começa a saber o nome dos seus comandantes militares, é sinal de que algo está errado.

Carinho demais

Nova filiada do Pros, a deputada Raquel Lessa disse que saiu do Solidariedade, apesar de ter muito “carinho” pelo partido. Gente, imagine se ela tivesse ódio da legenda?

Respeito demais

Já o deputado federal Evair de Melo (PP), na carta em que enviou ao PV comunicando seu desligamento, menciona que está deixando esta “respeitável agremiação partidária”. Imaginem se não fosse digna de respeito?

O guia mandou

O ex-vereador de Vitória Zezito Maio trocou o PMDB pelo Podemos. “Com o aval de PH”, faz questão de destacar.

Alergia?

Rosa Weber estava se coçando muito ontem no STF.

Mais obras

O prefeito Luciano Rezende (PPS) espera investir mais 64% em Vitória neste ano em relação ao anterior. Os recursos, próprios e de empréstimos, serão utilizados prioritariamente em educação e recapeamento.

Querendo...

Por falar em Luciano, ele se mostra entusiasmado com a perspectiva de crescimento do PPS nas eleições deste ano: “Queremos eleger dois deputados federais e três estaduais”.

Milhões

Como o Brasil tem juristas!

E o chefão?

Numa escola de municipal de Cariacica ontem à noite, o filme exibido foi “O Poderoso Chefinho”. Já em Brasília...

Que isso?

Reparem o motivo que os políticos alegam para mudar de partido: quase nenhum aponta que se identificou com novas propostas.

Alô, Erick Musso!