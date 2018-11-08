Carta ao professor admirado por aceitar desafios

Bom saber que sua sólida formação acadêmica foi suplementada pela experiência de balcão. O buscar cativar o freguês – como dizem os patrícios – acrescenta flexibilidade para tratar os que gostam de cores diferentes e que precisam ajustar o quanto comprar com o quanto ganham. Lição básica para a vida em sociedade.

Admirado por sua disponibilidade para aceitar desafios para além dos que se apresentam em sala de aula e em pesquisas. E que desafios!

Para além do que impõe o cargo de Ministro da Educação, resolveu que ir para Brasília tinha que ser para fazer a diferença. E fez mais do que a diferença; deu nova forma e conteúdo à educação brasileira.

Aumentou a rede de institutos federais para muito além dos números. Levou educação pública de qualidade para jovens e nem tão jovens assim. Abriu vagas para mestres e doutores que vão além de atividades em sala de aula. Estão engajados em projetos de pesquisa e extensão que dá gosto de ver o quanto mudam a vida de tanta gente.

Ampliou o acesso às universidades para um mundo de pessoas de lugares, cores, rendas diferentes. Criou oportunidades tanto para a formação de pesquisadores quanto para que eles se envolvessem em projetos relevantes em áreas que vão das artes, à tecnologia, às ciências duras, da vida, sociais.

Seu espírito de educador irrequieto foi além. Ousou disputar o cargo de prefeito de uma das mais complexas cidades das Américas. Ganhou a eleição e fez a diferença.

Deu à cidade de São Paulo ares de metrópole do século XXI. Com seu jeito manso, tirou espaços dos automóveis e devolveu-os às pessoas; em lugares onde imperava concreto e asfalto, plantou árvores e flores. Enfim, humanizou a paulicéia desvairada.

Quando o revés da reeleição em 2016 bateu fundo, voltou para a USP. Por pouco tempo. O compromisso com um Brasil democrático, autônomo e inclusivo colocou para você o desafio de disputar a Presidência da República.

E o fez com brilhantismo. A partir de 25 de setembro quando sua candidatura foi registrada, conquistou mais que votos; encantou gente Brasil afora e corações adentro.

Mais, agora é líder nacional com admiração internacional. Sua sala de aula se ampliou; seu objeto de pesquisa se tornou o bem comum; sua proposta de extensão ganhou respeito e admiração de todas cores e credos. Tudo maior, inclusive seu justificado e inspirador orgulho de ser professor.

Inspiração alimentadora para todos que passaram, estão e passarão pela ventura de compartilhar aprendizados e saberes.