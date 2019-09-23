Carreta com produto químico pega fogo na BR 259, em Colatina
Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu por volta de 20 horas, no quilômetro 46. O motorista do caminhão conseguiu sair a tempo da cabine e afirmou que o veículo teve uma pane técnica. O tanque não foi atingido e não houve vazamento de Arla, que é um produto utilizado em caminhões para diminuir a emissão de gases e que não é inflamável.
O trânsito foi interditado no local por cerca de três horas, enquanto os bombeiros apagavam as chamas. Por volta de 23 horas de domingo, uma das pistas foi liberada.
Já na manhã desta segunda-feira (23), duas pistas estão liberadas e o trânsito está um pouco mais lento no sentido João Neiva X Colatina. A carreta ainda não foi retirada.