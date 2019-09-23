Carreta com produto químico pega fogo na BR 259, em Colatina

Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu por volta de 20 horas, no quilômetro 46. O motorista do caminhão conseguiu sair a tempo da cabine e afirmou que o veículo teve uma pane técnica. O tanque não foi atingido e não houve vazamento de Arla, que é um produto utilizado em caminhões para diminuir a emissão de gases e que não é inflamável.