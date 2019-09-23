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Susto

Carreta com produto químico pega fogo na BR 259, em Colatina

Caminhão estava carregado com Arla quando teve uma pane técnica e a cabine foi incendiada. Bombeiros apagaram as chamas antes que se espalhassem pelo veículo. Motorista não se feriu

Publicado em 

23 set 2019 às 06:20

Publicado em 23 de Setembro de 2019 às 06:20

Uma carreta que transportava um produto químico pegou fogo na noite deste domingo (22), na Rodovia BR 259, próximo ao trevo de Barbados, em Colatina, Região Noroeste do Estado. Apesar do susto, ninguém se feriu.
Carreta com produto químico pega fogo na BR 259, em Colatina
Segundo o Corpo de Bombeiros, o incêndio aconteceu por volta de 20 horas, no quilômetro 46. O motorista do caminhão conseguiu sair a tempo da cabine e afirmou que o veículo teve uma pane técnica. O tanque não foi atingido e não houve vazamento de Arla, que é um produto utilizado em caminhões para diminuir a emissão de gases e que não é inflamável.
> Incêndio destrói oito carros em frente à Delegacia de Montanha
Cabine de carreta pegou fogo na noite deste domingo (22), na BR 259, em Colatina Crédito: Internauta
O trânsito foi interditado no local por cerca de três horas, enquanto os bombeiros apagavam as chamas. Por volta de 23 horas de domingo, uma das pistas foi liberada.
Já na manhã desta segunda-feira (23), duas pistas estão liberadas e o trânsito está um pouco mais lento no sentido João Neiva X Colatina. A carreta ainda não foi retirada.

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BR 259 Colatina
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